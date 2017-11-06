Пилот «Формулы-1» Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн

Сообщается, что Хэмилтон пользовался услугами компаний Stealth Aviation Limited, Stealth Limited and BRV, чтобы избежать выплаты €3,7 млн в качестве добавочного налога на свой частный самолет Bombardier CL605 Challenger, которым он владеет с 2013 года.
Хэмилтон занял 10-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году по версии журнала Forbes. По информации издания, за год британец заработал $46 млн.
29 октября 32-летний британец одержал досрочную победу в личном зачете «Формулы-1». Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году в составе команды «Макларен», в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в «Мерседес», с которым выиграл три титула (2014, 2015, 2017). Всего на счету Хэмилтона 206 гонок в «Формуле-1», 62 победы и 72 поул-позиции (рекорд «королевских гонок»).
В воскресенье Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, опубликовал выдержки из примерно 13,4 млн документов, касающихся финансов политических деятелей целого ряда государств. Эти документы, получившие название Paradise Papers, представляют собой уже вторую крупную утечку, которая стала достоянием общественности благодаря действиям организации.