Пилот «Формулы-1» Хэмилтон подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму €3,7 млн

Источник: AFP 2017

Сообщается, что Хэмилтон пользовался услугами компаний Stealth Aviation Limited, Stealth Limited and BRV, чтобы избежать выплаты €3,7 млн в качестве добавочного налога на свой частный самолет Bombardier CL605 Challenger, которым он владеет с 2013 года.

Хэмилтон занял 10-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году по версии журнала Forbes. По информации издания, за год британец заработал $46 млн.

29 октября 32-летний британец одержал досрочную победу в личном зачете «Формулы-1». Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году в составе команды «Макларен», в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в «Мерседес», с которым выиграл три титула (2014, 2015, 2017). Всего на счету Хэмилтона 206 гонок в «Формуле-1», 62 победы и 72 поул-позиции (рекорд «королевских гонок»).