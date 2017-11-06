История Нэйтана Уокера — первого австралийца, пробившегося в команду НХЛ.
Росберг: О моём возвращении в Ф-1 не может быть и речи
Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг категорически отверг возможность своего возвращения в гонки.
Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг категорически отверг возможность своего возвращения в гонки.
«О возвращении не может быть и речи. Я достиг всего, чего хотел, и моя новая жизнь развивается в правильном направлении. Я ни по чему не скучаю, я полностью завершил гоночную карьеру. Теперь мне нравится наслаждаться гонками, просто наблюдая за ними», — цитирует Росберга DPA.
Также немец отметил, что у него нет проблем с тем, чтобы искренне порадоваться за