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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Росберг: О моём возвращении в Ф-1 не может быть и речи

Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг категорически отверг возможность своего возвращения в гонки.

Источник: AP 2017

«О возвращении не может быть и речи. Я достиг всего, чего хотел, и моя новая жизнь развивается в правильном направлении. Я ни по чему не скучаю, я полностью завершил гоночную карьеру. Теперь мне нравится наслаждаться гонками, просто наблюдая за ними», — цитирует Росберга DPA.

Также немец отметил, что у него нет проблем с тем, чтобы искренне порадоваться за экс-напарника Льюиса Хэмилтона, завоевавшего свой четвёртый титул в этом году. «Я больше не конкурирую с ним, поэтому мне становится легче. Он заслужил успех, потому что провёл отличный сезон», — сказал Росберг.

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