Экклстоун: «Феррари» может уйти из Ф-1, если её не устроит регламент

Ранее президент «Феррари» Серджио Маркьонне не исколючил подобного варианта развития событий, если «Скудерию» не устроит новый регламент.



«Если они не смогут побеждать, то будут требовать изменений в регламенте. Если правила получатся такими, что в “Феррари” решат, что будут испытывать проблемы и они будут получать меньше денег, то они уйдут.



Им не нужны ограничения бюджета и всё такое. Они хотят тратить столько, сколько могут себе позволить. И я всегда говорил об этом. Если кто-то не может себе позволить такие траты, то должен уйти. Если останется три или четыре команды, тогда нужно будет что-то делать, но пока этого не случилось, никто ничего делать не будет. Все команды, которые говорят, что не могут себе этого позволить, не должны подавать заявки на участие в Ф-1», рассказал Экклстоун в интервью The Independent.