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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Экклстоун: «Феррари» может уйти из Ф-1, если её не устроит регламент

Бывший промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун не считает невозможным уход «Феррари» из «Королевских автогонок».

Источник: AP 2017

Ранее президент «Феррари» Серджио Маркьонне не исколючил подобного варианта развития событий, если «Скудерию» не устроит новый регламент.

«Если они не смогут побеждать, то будут требовать изменений в регламенте. Если правила получатся такими, что в “Феррари” решат, что будут испытывать проблемы и они будут получать меньше денег, то они уйдут.

Им не нужны ограничения бюджета и всё такое. Они хотят тратить столько, сколько могут себе позволить. И я всегда говорил об этом. Если кто-то не может себе позволить такие траты, то должен уйти. Если останется три или четыре команды, тогда нужно будет что-то делать, но пока этого не случилось, никто ничего делать не будет. Все команды, которые говорят, что не могут себе этого позволить, не должны подавать заявки на участие в Ф-1», рассказал Экклстоун в интервью The Independent.

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