Масса ушел, дав шанс Квяту

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис Блюз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
4.11
Барселона2
Севилья1
Футбол. Зарубежный
4.11
Дженоа0
Сампдория2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
4.11
Монако6
Генгам0
Футбол. Зарубежный
4.11
Монпелье1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
4.11
Нант2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
4.11
Труа3
Страсбур0
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
4.11
Оттава Сенаторз4
Вегас Голден Найтс5
Футбол. Зарубежный
4.11
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль4
Футбол. Зарубежный
4.11
Боруссия Д1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
4.11
Алавес1
Эспаньол0
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
4.11
Болонья2
Кротоне3
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
4.11
Динамо Мн1
Северсталь2
Футбол. Премьер-лига
4.11
Ахмат1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
4.11
Анже0
ПСЖ5
Футбол. Зарубежный
4.11
Депортиво0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
4.11
Александрия0
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
4.11
Хаддерсфилд1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
4.11
Ньюкасл Юнайтед0
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
4.11
Саутгемптон0
Бернли1
Футбол. Зарубежный
4.11
Суонси0
Брайтон & Хоув1
Хоккей. КХЛ
4.11
СКАБ5
Торпедо НН4
Хоккей. КХЛ
4.11
ХК ДинамоБ1
Спартак2
Футбол. Зарубежный
4.11
РБ Лейпциг2
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
4.11
Фрайбург0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
4.11
Боруссия М1
Майнц1
Футбол. Зарубежный
4.11
Гамбург3
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
4.11
Аугсбург1
Байер1
Хоккей. КХЛ
4.11
Локомотив0
Динамо Р4
Хоккей. КХЛ
4.11
Нефтехимик4
Трактор3
Футбол. Первый дивизион
4.11
Кубань1
Волгарь1
Футбол. Премьер-лига
4.11
Тосно1
Краснодар3
Футбол. Первый дивизион
4.11
Балтика0
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
4.11
Факел0
Динамо СПб0
Футбол. Зарубежный
4.11
Стоук Сити2
Лестер2
Хоккей. КХЛ
4.11
АвтомобилистОТ2
Металлург Мг3
Футбол. Зарубежный
4.11
Верес0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
4.11
Валенсия3
Леганес0
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск
Арсенал Т
Футбол. Первый дивизион
4.11
Олимпиец0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
4.11
Спартак-20
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
4.11
Ротор-Волгоград1
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
4.11
Авангард К2
Крылья Советов4
Футбол. Первый дивизион
4.11
Енисей0
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
4.11
Куньлунь3
Сочи4
Футбол. Первый дивизион
4.11
Зенит-21
Тюмень2
Все события
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
4 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Масса ушел, дав шанс Квяту

Бразилец Фелипе Масса завершает свою долгую карьеру в «Формуле-1» по окончании текущего сезона и освобождает место призового пилота команды «Уильямс».

Источник: Спорт-Экспресс

Повышает ли это шансы Даниила Квята остаться в «Королевских гонках»?

— Честно говоря, не могу делать то же, что и Кубица — управлять машиной одной рукой. То, что он делает — потрясающе. Но невозможно поверить в то, что он не столкнется с проблемами. Что касается Ди Ресты, не верю, что это правильный пилот для команды, чтобы развивать машину и показывать результаты. К тому же, мне не кажется, что он делает хорошую работу в тех сериях, где он сейчас гоняется.

Так говорил бразильский ветеран «Формулы-1» Фелипе Масса Motorsport.com десять дней назад. А в субботу выложил в своем аккаунте в социальной сети заявление совершенно другого содержания.

— Гонки в этом сезоне станут последними в «Формуле-1», — написал Масса. — Хочу поблагодарить всех за это время. Надеюсь, что вы будете поддерживать меня и дальше.

Очевидно, что эти полторы недели стали для бразильского гонщика и британской команды очень насыщенными, и их отношения прошли точку, после которой вернуться назад стало уже нельзя. Масса и в предыдущих интервью, где он не раз называл себя лучшим выбором для «Уильямса» на сезон-2018, подчеркивал, что не рассматривает других вариантов трудоустройства. А руководители конюшни, к досаде опытного пилота, не спешили с решением — они хотели выбрать напарника Лэнсу Строллу по окончании сезона. Возможно, бразилец попробовал ускорить процесс расстановки точек над i, и стало ясно, что на своего лучшего пилота по версии Массы «Уильямс» все-таки не рассчитывает.

БЕЗ ПАРЫ КРУГОВ ЧЕМПИОН

Ветерану не оставалось ничего другого, кроме как объявить об окончании карьеры в «Ф-1», продолжавшейся с 2002 года. Больше 15 лет прошло с тех пор, как он сел за руль «Заубера», где его партнером был Ник Хайдфельд. За это время Масса пережил, извиняюсь за тавтологию, массу приятных моментов. Он восемь лет был призовым гонщиком такой великой команды как «Феррари», с которой связано большинство его успехов.

Их отсчет начинается с 2006-го, когда еще в статусе молодого и перспективного Масса выиграл домашний «Гран-при Бразилии» и стал первым бразильцем, сделавшим это со времен легендарного Айртона Сенны. Дальше были еще десяток побед на этапах и 40 попаданий на пьедестал, упорнейшая борьба за чемпионский титул в 2008-м, когда судьба трофея решалась в последней гонке — и снова в Бразилии. Масса выиграл гонку и как никогда был близок к победе в общем зачете, даже какое-то время был виртуальным чемпионом — но его главный конкурент Льюис Хэмилтон сумел пройти Тимо Глока и занять нужное для себя пятое место. Финиш того сезона, один из самых эпических в истории «Формулы-1», так и остался для Фелипе вершиной карьеры.

Решение завершить ее ни для кого сюрпризом не стало, ведь Масса принял его еще год назад. Сезон-2016 должен был стать последним для бразильца в «Больших призах», но все карты спутал неожиданный уход из спорта действующего чемпиона мира Нико Росберга. После этого Вальттери Боттас сменил «Уильямс» на «Мерседес», и Массу убедили остаться еще на сезон. И это, кстати, был уже второй случай, когда он вполне мог попрощаться с автоспортом.

Первый — «Гран-при Венгрии» в 2009-м, навсегда разделивший карьеру Массы на две части. Все агентства мира облетел легендарный снимок пилота «Феррари» с окровавленным лицом и в разбитом шлеме. Во время квалификации на быстром участке «Хунгароринга» в голову Массе прилетела пружина, вывалившаяся чуть раньше из подвески «Брауна» его соотечественника Рубенса Баррикелло. Не снижая скорости, бразилец влетел в заграждение. Полученные травмы были охарактеризованы врачами как «опасные для жизни». Он перенес операцию, в его череп была вставлена титановая пластина, и никто бы не удивился, если бы Масса не вернулся. Но он пропустил лишь остаток сезона, и в начале 2010-го уже был в строю. Время оставить свиту «Королевы автоспорта» для него наступило только сейчас.

ШАНС ДЛЯ КВЯТА

Что же дает заявление Массы в сухом остатке? Во-первых, в следующем сезоне в «Уильямсе» будет как минимум один новичок. Впрочем, позиции Стролла пока сомнению не подвергаются. Во-вторых, нынешний чемпионат закончит Масса — ему дадут возможность как следует попрощаться с «Ф-1» и болельщиками, в том числе и домашними на «Гран-при Бразилии». Ведь ранее циркулировали слухи, что уже чуть ли не на следующем этапе в призовую машину могут посадить Роберта Кубицу.

Поляк, способности которого столь критично оценил Масса, является фаворитом в борьбе за освободившееся место в кокпите «Уильямса». Впрочем, пока решение не объявлено, а в возможности Кубицы ранее уже не поверили в «Рено», выписав из «Торо Россо» Карлоса Сайнса. Поэтому реальными претендентами на контракт с «Уильямсом» можно считать и Ди Ресту, и Паскаля Верляйна. И что особенно важно, еще одного бывшего гонщика «Торо Россо» россиянина Даниила Квята.

Тот уже обозначил желание занять это место на переговорах с руководителями команды, и вариант с «Уильямсом» остается для Квята самым реальным для продолжения карьеры в качестве боевого пилота. Пусть россиянин не дотягивает до требуемого одним из спонсоров команды возраста в 25 лет, но совсем немного. И теперь одним из конкурентов у Даниила стало меньше. Но до окончательного решения кадрового вопроса у боссов «Уильямса» еще есть время подумать.

Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
Почему ЦСКА — фаворит дерби с лидером
«Краснодар» обыграл «Тосно» в матче чемпионата России
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии
«Халл» Слуцкого: три поражения подряд. Это катастрофа
Дубль Войнова помог СКА обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
Алькасер и Иньеста — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Севильей»
«Спартак» впервые с 2011 года в гостях обыграл «Динамо» в КХЛ
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь