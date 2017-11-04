Масса ушел, дав шанс Квяту

Источник: Спорт-Экспресс

Повышает ли это шансы Даниила Квята остаться в «Королевских гонках»?

— Честно говоря, не могу делать то же, что и Кубица — управлять машиной одной рукой. То, что он делает — потрясающе. Но невозможно поверить в то, что он не столкнется с проблемами. Что касается Ди Ресты, не верю, что это правильный пилот для команды, чтобы развивать машину и показывать результаты. К тому же, мне не кажется, что он делает хорошую работу в тех сериях, где он сейчас гоняется.

Так говорил бразильский ветеран «Формулы-1» Фелипе Масса Motorsport.com десять дней назад. А в субботу выложил в своем аккаунте в социальной сети заявление совершенно другого содержания.

— Гонки в этом сезоне станут последними в «Формуле-1», — написал Масса. — Хочу поблагодарить всех за это время. Надеюсь, что вы будете поддерживать меня и дальше.

Очевидно, что эти полторы недели стали для бразильского гонщика и британской команды очень насыщенными, и их отношения прошли точку, после которой вернуться назад стало уже нельзя. Масса и в предыдущих интервью, где он не раз называл себя лучшим выбором для «Уильямса» на сезон-2018, подчеркивал, что не рассматривает других вариантов трудоустройства. А руководители конюшни, к досаде опытного пилота, не спешили с решением — они хотели выбрать напарника Лэнсу Строллу по окончании сезона. Возможно, бразилец попробовал ускорить процесс расстановки точек над i, и стало ясно, что на своего лучшего пилота по версии Массы «Уильямс» все-таки не рассчитывает.

БЕЗ ПАРЫ КРУГОВ ЧЕМПИОН

Ветерану не оставалось ничего другого, кроме как объявить об окончании карьеры в «Ф-1», продолжавшейся с 2002 года. Больше 15 лет прошло с тех пор, как он сел за руль «Заубера», где его партнером был Ник Хайдфельд. За это время Масса пережил, извиняюсь за тавтологию, массу приятных моментов. Он восемь лет был призовым гонщиком такой великой команды как «Феррари», с которой связано большинство его успехов.

Их отсчет начинается с 2006-го, когда еще в статусе молодого и перспективного Масса выиграл домашний «Гран-при Бразилии» и стал первым бразильцем, сделавшим это со времен легендарного Айртона Сенны. Дальше были еще десяток побед на этапах и 40 попаданий на пьедестал, упорнейшая борьба за чемпионский титул в 2008-м, когда судьба трофея решалась в последней гонке — и снова в Бразилии. Масса выиграл гонку и как никогда был близок к победе в общем зачете, даже какое-то время был виртуальным чемпионом — но его главный конкурент Льюис Хэмилтон сумел пройти Тимо Глока и занять нужное для себя пятое место. Финиш того сезона, один из самых эпических в истории «Формулы-1», так и остался для Фелипе вершиной карьеры.

Решение завершить ее ни для кого сюрпризом не стало, ведь Масса принял его еще год назад. Сезон-2016 должен был стать последним для бразильца в «Больших призах», но все карты спутал неожиданный уход из спорта действующего чемпиона мира Нико Росберга. После этого Вальттери Боттас сменил «Уильямс» на «Мерседес», и Массу убедили остаться еще на сезон. И это, кстати, был уже второй случай, когда он вполне мог попрощаться с автоспортом.

Первый — «Гран-при Венгрии» в 2009-м, навсегда разделивший карьеру Массы на две части. Все агентства мира облетел легендарный снимок пилота «Феррари» с окровавленным лицом и в разбитом шлеме. Во время квалификации на быстром участке «Хунгароринга» в голову Массе прилетела пружина, вывалившаяся чуть раньше из подвески «Брауна» его соотечественника Рубенса Баррикелло. Не снижая скорости, бразилец влетел в заграждение. Полученные травмы были охарактеризованы врачами как «опасные для жизни». Он перенес операцию, в его череп была вставлена титановая пластина, и никто бы не удивился, если бы Масса не вернулся. Но он пропустил лишь остаток сезона, и в начале 2010-го уже был в строю. Время оставить свиту «Королевы автоспорта» для него наступило только сейчас.

ШАНС ДЛЯ КВЯТА

Что же дает заявление Массы в сухом остатке? Во-первых, в следующем сезоне в «Уильямсе» будет как минимум один новичок. Впрочем, позиции Стролла пока сомнению не подвергаются. Во-вторых, нынешний чемпионат закончит Масса — ему дадут возможность как следует попрощаться с «Ф-1» и болельщиками, в том числе и домашними на «Гран-при Бразилии». Ведь ранее циркулировали слухи, что уже чуть ли не на следующем этапе в призовую машину могут посадить Роберта Кубицу.

Поляк, способности которого столь критично оценил Масса, является фаворитом в борьбе за освободившееся место в кокпите «Уильямса». Впрочем, пока решение не объявлено, а в возможности Кубицы ранее уже не поверили в «Рено», выписав из «Торо Россо» Карлоса Сайнса. Поэтому реальными претендентами на контракт с «Уильямсом» можно считать и Ди Ресту, и Паскаля Верляйна. И что особенно важно, еще одного бывшего гонщика «Торо Россо» россиянина Даниила Квята.