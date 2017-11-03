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13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Ferrari пригрозила покинуть «Формулу-1» из-за новых правил

Руководство Ferrari заявило, что команда может покинуть «Формулу-1» из-за планов по изменению регламента в 2021 году. Об этом сообщает Autosport.

Источник: AP 2017

По информации издания, производители двигателей для команд «Формулы-1» и новые владельцы гоночной серии Liberty Media собираются снизить стоимость содержания команды. Президент Ferrari Серджио Маркионне не согласен с этими нововведениями.

«Если не будет определенных условий, которые несут выгоду для бренда и положения на рынке, а также направленных на укрепление уникальной позиции Ferrari, мы откажемся от участия в “Ф-1”», — заявил Маркионне.

Президент команды также отметил, что уход был бы выгоден для Ferrari с точки зрения доходов и расходов. “Формула-1” — в нашей крови с момента нашего появления. Однако вести себя по-другому мы не можем. Если песочницу, в которой мы играем, изменить до неузнаваемости, то мы не захотим в ней больше играть
Серджио Маркионне
Президент Ferrari

7 ноября состоится встреча владельцев «Ф-1» со стратегической группой, на которой будут решаться вопросы ограничения бюджета и пересмотр спортивной и коммерческой системы.

Действующее соглашение «конюшни» с «Формулой-1» рассчитано до конца 2020-го. Ferrari выступает в гоночной серии с 1950 года. Всего в чемпионате — 10 команд.

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