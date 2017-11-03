Ferrari пригрозила покинуть «Формулу-1» из-за новых правил

Президент команды также отметил, что уход был бы выгоден для Ferrari с точки зрения доходов и расходов. “Формула-1” — в нашей крови с момента нашего появления. Однако вести себя по-другому мы не можем. Если песочницу, в которой мы играем, изменить до неузнаваемости, то мы не захотим в ней больше играть

Серджио Маркионне Президент Ferrari