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12:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Квят может стать третьим пилотом в команде «Формулы-1» «Макларен»

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Квят может продолжить карьеру в команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» в качестве третьего пилота. Об этом сообщает бразильский портал UOL Esporte.

Источник: Reuters

28 октября «Ред Булл» прекратил сотрудничество с Квятом, который выступал в текущем сезоне за команду «Торо Россо», входящей в систему «Ред Булл».

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Как сообщает портал, Квят ведет переговоры с «Маклареном» на предмет подписания контракта в качестве резервного пилота на следующий сезон. Основными гонщиками «Макларена» в 2018 году будут бельгиец Стоффель Вандорн и испанец Фернандо Алонсо.

Места в «Формуле-1» на следующий сезон остаются только в двух командах — «Уильямсе» и «Заубере». Ранее сообщалось, что «Уильямс» заинтересован в подписании контракта с Квятом. Также на место в «Уильямс» претендуют поляк Роберт Кубица и шотландец Пол ди Реста.

Всего в «королевских гонках» Квят провел четыре сезона и дважды поднимался на подиум, выступая за «Ред Булл», — второе место на Гран-при Венгрии (2015) и третье на Гран- при Китая (2016).

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