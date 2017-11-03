СМИ: Квят может стать третьим пилотом в команде «Формулы-1» «Макларен»

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28 октября «Ред Булл» прекратил сотрудничество с Квятом, который выступал в текущем сезоне за команду «Торо Россо», входящей в систему «Ред Булл».

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Как сообщает портал, Квят ведет переговоры с «Маклареном» на предмет подписания контракта в качестве резервного пилота на следующий сезон. Основными гонщиками «Макларена» в 2018 году будут бельгиец Стоффель Вандорн и испанец Фернандо Алонсо.

Места в «Формуле-1» на следующий сезон остаются только в двух командах — «Уильямсе» и «Заубере». Ранее сообщалось, что «Уильямс» заинтересован в подписании контракта с Квятом. Также на место в «Уильямс» претендуют поляк Роберт Кубица и шотландец Пол ди Реста.