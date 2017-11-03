СМИ: Квят может стать третьим пилотом в команде «Формулы-1» «Макларен»

28 октября «Ред Булл» прекратил сотрудничество с Квятом, который выступал в текущем сезоне за команду «Торо Россо», входящей в систему «Ред Булл».
Как сообщает портал, Квят ведет переговоры с «Маклареном» на предмет подписания контракта в качестве резервного пилота на следующий сезон. Основными гонщиками «Макларена» в 2018 году будут бельгиец Стоффель Вандорн и испанец Фернандо Алонсо.
Места в «Формуле-1» на следующий сезон остаются только в двух командах — «Уильямсе» и «Заубере». Ранее сообщалось, что «Уильямс» заинтересован в подписании контракта с Квятом. Также на место в «Уильямс» претендуют поляк Роберт Кубица и шотландец Пол ди Реста.
Всего в «королевских гонках» Квят провел четыре сезона и дважды поднимался на подиум, выступая за «Ред Булл», — второе место на Гран-при Венгрии (2015) и третье на Гран- при Китая (2016).