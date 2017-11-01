Новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» может стать рекордным

По данным издания, оформивший на Гран-при Мексики свой четвёртый чемпионский титул Хэмилтон может подписать новое трёхлетнее соглашение, по которому будет зарабатывать £ 40 млн ($ 53,11 млн) в год. То есть за три года он должен будет заработать £ 120 млн ($ 159,34 млн). Руководители «Мерседеса» готовы к таким тратам, поскольку считают британца одним из самых звёздных спортсменов в мире.



Действующее трёхлетнее соглашение британца с немецкой командой, срок которого истекает в конце 2018 года, оценивается в £ 100 млн ($ 132,78 млн).