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17:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» может стать рекордным

Новый контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» может стать самым крупным в истории британского спорта, утверждает Evening Standard.

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15
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15
фотографий

По данным издания, оформивший на Гран-при Мексики свой четвёртый чемпионский титул Хэмилтон может подписать новое трёхлетнее соглашение, по которому будет зарабатывать £ 40 млн ($ 53,11 млн) в год. То есть за три года он должен будет заработать £ 120 млн ($ 159,34 млн). Руководители «Мерседеса» готовы к таким тратам, поскольку считают британца одним из самых звёздных спортсменов в мире.

Действующее трёхлетнее соглашение британца с немецкой командой, срок которого истекает в конце 2018 года, оценивается в £ 100 млн ($ 132,78 млн).

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