В «Ред Булл» готовы полгода ждать ответа от Риккардо по новому контракту

Источник: РИА "Новости"

«Следующий шаг, который он сделает в возрасте 28 лет, для него очень важен, — приводит Motorsport.com слова Хорнера, — поэтому я уверен, что он потратит время, дабы убедиться, что решение будет правильным для него.

Он знает наши намерения, я обсуждал их с ним. Мы хотим, чтобы он оставался в команде. И если на решение понадобится еще шесть месяцев, то пусть так и будет.

Конечно, я бы хотел, чтобы решение было принято раньше. Но если на тот же результат понадобится полгода, то пусть будет так.

28-летний австралиец проводит в «Ред Булл» четвертый сезон после того, как два года выступал за «Торо Россо». В 2014 и 2016 годах он становился третьим в общем зачете по итогам чемпионата.

За два этапа до конца нынешнего сезона Риккардо идет на четвертом месте, опережая на 14 очков финна Кими Райкконена из «Феррари».