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15:38 (мск), источник: Советский спорт

В «Ред Булл» готовы полгода ждать ответа от Риккардо по новому контракту

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о переговорах с австралийцем Даниэлем Риккардо о новом контракте.

Источник: РИА "Новости"

«Следующий шаг, который он сделает в возрасте 28 лет, для него очень важен, — приводит Motorsport.com слова Хорнера, — поэтому я уверен, что он потратит время, дабы убедиться, что решение будет правильным для него.

Он знает наши намерения, я обсуждал их с ним. Мы хотим, чтобы он оставался в команде. И если на решение понадобится еще шесть месяцев, то пусть так и будет.

Конечно, я бы хотел, чтобы решение было принято раньше. Но если на тот же результат понадобится полгода, то пусть будет так.

28-летний австралиец проводит в «Ред Булл» четвертый сезон после того, как два года выступал за «Торо Россо». В 2014 и 2016 годах он становился третьим в общем зачете по итогам чемпионата.

За два этапа до конца нынешнего сезона Риккардо идет на четвертом месте, опережая на 14 очков финна Кими Райкконена из «Феррари».

Добавим, что контракт Риккардо с «Ред Буллом» истекает в конце 2018 года. В случае ухода австралийца команда имеет право вернуть испанца Карлоса Сайнса, который ушел в «Рено».

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