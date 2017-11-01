Хэмилтон: Для борьбы с Ферстаппеном мне нужно повысить свой уровень

«Я хочу быть лучше в следующем году. В следующем сезоне конкуренция со стороны “Феррари” и “Ред Булл” будет ещё более жёсткой. Формула-1 не стоит на месте, всегда есть кто-то, кто ждёт возможности занять мою позицию. Есть Макс, ожидающий своей возможности. Мне нужно поднять свою игру на новый уровень, чтобы опередить его, и это мотивирует меня.



Макс — исключительный пилот. Он провёл невероятную гонку (в Мексике), продемонстрированное им мастерство на старте было потрясающим. Я очень хотел борьбы с ним, здорово вновь видеть в деле “Ред Булл”. Надеюсь, в следующем году у них будет мотор получше и они будут более сильны.



Я думаю, это было бы здорово для спорта. В лице Макса у нас есть потенциальный чемпион мира, и с возрастом он будет становиться лишь сильнее, потому что он очень талантлив. Ему предстоит проделать долгий путь, но эти победы лишь усиливают его большой потенциал. И я с нетерпением жду борьбы с ним», — цитирует Хэмилтона Autosport.