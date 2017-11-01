Громче, быстрее, дешевле. Как новые моторы изменят Формулу-1

Источник: AP 2017

Во вторник, 31 октября, в Париже организаторы Формулы-1 представили участникам общую концепцию моторов, которые будут использоваться в «Больших призах» в сезоне-2021. Новые двигатели, при сохранении нынешней мощности, станут проще, дешевле и громче. «В 2021-м Формула-1 будет совсем другой, — обещал в Мехико Чейз Кэри, исполнительный директор Liberty Media, ещё до того как концепцию представили публично. — Перемены назрели давно. Больше не будет так, что все гонки выигрывают только две команды».

Объявленные правила оказались не так радикальны, как предполагалось ранее, однако они стали первым шагом на пути довольно важных реформ — уже 7 ноября в Женеве состоится новая встреча, где стороны обсудят коммерческие и маркетинговые вопросы.

Разбираемся, как меняется Формула-1.

Моторы от мистера Брауна

Реформа двигателей — ключевой вопрос современной экономики Формулы-1. В данный момент силовые установки неоправданно сложны и стоят гигантских денег, что угрожает не только конкуренции на трассе: у независимых команд попросту нет средств на новейшие версии моторов, но также ставит многие коллективы на грань выживания.

Кроме того, чересчур запутанные правила, которые даже «Хонде» оказались не по плечу, отпугивают других поставщиков. Так, о своём желании прийти в «Королевские гонки» при более разумных правилах уже говорили «Астон Мартин» и «Порше» — марки, которые сильно украсили бы «Большие призы». Итак, чем же Liberty Media рассчитывает привлечь новых производителей?

Основная формула останется прежней — 1,6-литровый V6 с единой турбиной, которая теперь будет ограничена по размеру и весу. Для усиления звука обороты моторов вырастут на 3 000 — до 18 000 об/мин. Также ограничены доработки ряда внутренних компонентов силовой установки. Но самым главным решением стал отказ от дорогостоящей системы MGU-H — её сохранение активно лоббировали «Мерседес» и «Феррари», вложившие миллионы долларов в разработку.

Чересчур запутанные правила, которые даже «Хонде» оказались не по плечу, отпугивают других поставщиков.

Чтобы компенсировать недостаток скорости, генерирующейся гибридными технологиями, болиды получат более мощный модуль MGU-K, генератора кинетической энергии. От радикальной идеи полного привода, при котором передняя ось питалась бы гибридными установками, решили отказаться: технология может оказаться слишком дорогостоящей, а последствия её внедрения неочевидны.

«Эта концепция стала итогом многочисленных встреч с нынешними командами и производителями, заинтересованными стать частью Формулы-1, — объясняет спортивный директор чемпионата Росс Браун, идеолог этих перемен. — Также мы прислушались к болельщикам и попытались представить, что они хотели бы видеть в будущем».

Предполагается, что «Мерседес», «Феррари», «Рено» и «Хонда» — все производители, которые сейчас задействованы в спорте, — согласны с этой концепцией, хотя официальных заявлений от них ещё не последовало. Тем более нет пока никакой реакции от «Астон Мартина», «Порше», «Ламборгини» и «Косуорта», чьи представители, по слухам, присутствовали на встрече.

Liberty указывает новый курс

В последние недели руководители команд часто критиковали Liberty. Мол, американцы обещали изменить спорт и решить накопившиеся проблемы, но пока так ничего и не предложили. Новая концепция моторов — это первый большой шаг Liberty Media в качестве владельцев чемпионата, первый шаг, который неизбежно изменит облик серии.

Небольшие команды — «Форс Индия», «Уильямс», «Хаас», «Заубер», похоже, могут быть довольны. За счёт отказа от MGU-H и унификации ряда частей цены на моторы действительно снизятся. Более того, вероятно, показатели силовых установок немного выравняются, что позволит середнякам подтянуться к грандам. Но пока сложно понять, почему с этими идеями внезапно согласились в «Мерседесе» и «Феррари».

Так, именно «Мерседес» предлагал идею перехода болидов на полный привод, при котором передняя ось питалась бы электромотором. От неё, впрочем, благополучно отказались. «Это такая же ловушка, как и моторы, появившиеся в 2014-м, — прокомментировал предложение Тото Вольфа Джин Хаас. — Идея кажется простой, но стоит вникнуть в неё, и появляется множество сложностей». В то же время Серджио Маркьонне, президент «Феррари», вообще не стал ничего предлагать и категорично заявил: «Традиции знаний и технологий “Феррари” не могут быть просто отменены ради сокращения расходов. Да, мы тратим слишком много, но мы не можем идти против ДНК “Феррари” и Формулы-1».

Среди особенностей новых моторов выделен «высокий уровень совместимости на уровне Plug-And-Play для замены двигателя, шасси и трансмиссии».

Почему «Мерседес» и «Феррари» согласились на упрощение правил? Возможно, это станет ясно после встречи в Женеве, но, похоже, крупные команды договорились с организаторами чемпионата о клиентских шасси. Дело в том, что сейчас использование шасси другой команды запрещено, хотя некоторые послабления есть — участники могут покупать друг у друга отдельные компоненты и даже узлы. Однако в заявлении, сделанном после встречи в Париже, есть ещё один момент: среди особенностей новых моторов выделен «высокий уровень совместимости на уровне Plug-And-Play для замены двигателя, шасси и трансмиссии».

Судя по всему, речь идёт о том, чтобы расширить возможности приобретения различных компонентов и позволить небольшим командам собирать шасси как конструктор — из деталей, произведённых разными компаниями. Скажем, «Хаас» в теории мог бы покупать у «Феррари» мотор и ставить его на шасси «Макларен». Вероятно, это значит, что потенциальный «Хаас» может теперь покупать не только двигатель, но и шасси у одного и того же производителя, а это де-факто разрешение на клиентские шасси. Впрочем, пока это лишь пункт концепции — и довольно размытый, так что делать далеко идущие выводы не стоит. По крайней мере, до встречи в Женеве.

Женевская повестка

В Швейцарии главные действующие лица Формулы-1 соберутся 7 ноября. Главных тем для обсуждения будет три, но все они так или иначе касаются коммерческих вопросов и маркетинга спорта. Главные цели остаются прежними: выравнивание экономики «Больших призов» и более конкурентная среда, в которой за победу способны бороться больше двух-трёх команд. Предполагается, что на встрече Liberty представит свои идеи, и в зависимости от реакции команд, они будут дорабатываться и проверяться в следующем году, а на постоянной основе внедряться станут не раньше 2019-го.

Главным вопросом женевского совещания станет схема перераспределения призовых, прибыли от телетрансляций и доходов от спонсоров первенства. В данный момент эти деньги перераспределяются в пользу победителей и заслуженных команд чемпионата. В итоге богатые богатеют ещё больше, а у бедных команд денег не остаётся совсем.

Liberty, по слухам, предложит командам концепцию нового календаря чемпионата, состоящего из 25 Гран-при. В таком случае спорт будет генерировать больше прибыли.

Также Liberty, по слухам, предложит командам концепцию нового календаря чемпионата, состоящего из 25 Гран-при. В таком случае, считает Liberty, спорт будет генерировать больше прибыли и команды даже заработают. Чтобы снизить нагрузку на персонал, предполагается группировать этапы по региональному признаку. При расширении календаря держатели коммерческих прав предлагают обратить внимание на США, Нидерланды, Данию (в Скандинавии сейчас нет ни одной гонки) и Китай с Азией.

Кроме того, стороны обсудят формат гоночного уик-энда. Главная идея — отказ от пятничных тренировок. Свободные заезды не пользуются особенной популярностью среди зрителей и больше нужны инженерам, чтобы настроить болиды. С маркетинговой точки зрения время пилотов в пятницу, вероятно, можно использовать более эффективно. Возможно, эта мера даже позволит сделать гонки зрелищнее, ведь по сравнению с нынешними временами команды будут выступать вслепую и смешают гонщикам карты. Кроме того, отказ от целого дня дополнительных заездов будет очень кстати при расширении календаря: два «боевых» дня в 25 Гран-при это даже меньше, чем 20 этапов по три дня каждый.

Правда, возможный запрет тренировок не сходится с планами Liberty превращать каждый этап в настоящий автоспортивный фестиваль — что это за фестиваль такой, который ужмётся до двух дней?.. С другой стороны, ничто не мешает пилотам в пятницу развлечь болельщиков ездой на машинах какой-нибудь моносерии или демонстрационными заездами не по трассе, а в центре ближайшего крупного города.

Эволюции и революции

Переход на гибридные двигатели в 2014 году обошёлся Формуле-1 очень дорого — в прямом и переносном смысле. Если бы новые технологии сделали «Королевские гонки» зрелищнее, как предполагали авторы реформ, увеличение расходов можно было бы понять, но слишком сложные правила привели к тому, что «Мерседес» приобрёл гигантское преимущество и стал недостижим для соперников. За «Мерседес» можно только порадоваться, но качество шоу резко упало.