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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Алонсо: Хочу сражаться с Хэмилтоном и победить его

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь в следующем году навязать борьбу новоиспечённому четырёхкратному чемпиону Льюису Хэмилтону.

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«Хотел бы продолжить с ним сражение и победить. Смогу ли соревноваться с Феттелем и Хэмилтоном и завоевать четыре титула? Попробую. Надеюсь, в следующем году у нас будут равные условия. Я уже готов тестировать двигатель «Рено».

Думаю, в следующем году мы будем очень конкурентоспособными. В Мексике мы видели, что Ферстаппен способен показывать отличные гонки с двигателем «Рено». Сложно сказать, способны ли мы будем делать то же, что и «Ред Булл», но ощущения хорошие.

В последних гонках у нас были обновления в аэродинамике, и они сработали. Так что у нас есть все составляющие, чтобы конкурировать в следующем сезоне. Надеюсь, в следующем году буду сражаться с Хэмилтоном за титул, — приводит слова испанца F1Today.

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