Алонсо: Хочу сражаться с Хэмилтоном и победить его

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«Хотел бы продолжить с ним сражение и победить. Смогу ли соревноваться с Феттелем и Хэмилтоном и завоевать четыре титула? Попробую. Надеюсь, в следующем году у нас будут равные условия. Я уже готов тестировать двигатель «Рено».

Думаю, в следующем году мы будем очень конкурентоспособными. В Мексике мы видели, что Ферстаппен способен показывать отличные гонки с двигателем «Рено». Сложно сказать, способны ли мы будем делать то же, что и «Ред Булл», но ощущения хорошие.