Алонсо: Хочу сражаться с Хэмилтоном и победить его
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь в следующем году навязать борьбу новоиспечённому четырёхкратному чемпиону Льюису Хэмилтону.
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь в следующем году навязать борьбу новоиспечённому четырёхкратному чемпиону Льюису Хэмилтону.
«Хотел бы продолжить с ним сражение и победить. Смогу ли соревноваться с Феттелем и Хэмилтоном и завоевать четыре титула? Попробую. Надеюсь, в следующем году у нас будут равные условия. Я уже готов тестировать двигатель «Рено».
Думаю, в следующем году мы будем очень конкурентоспособными. В Мексике мы видели, что Ферстаппен способен показывать отличные гонки с двигателем «Рено». Сложно сказать, способны ли мы будем делать то же, что и «Ред Булл», но ощущения хорошие.
В последних гонках у нас были обновления в аэродинамике, и они сработали. Так что у нас есть все составляющие, чтобы конкурировать в следующем сезоне. Надеюсь, в следующем году буду сражаться с Хэмилтоном за титул, — приводит слова испанца F1Today.