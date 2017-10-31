FIA представила концепцию нового поколения двигателей «Формулы-1»

Во вторник в Париже прошла встреча с участием представителей FIA, в том числе главы организации Жана Тодта, обладателей коммерческих прав на «Формулу-1», а также представителей действующих и потенциальных производителей.

Новые моторы, согласно проекту, будут иметь следующие особенности:

— 1,6 литра, V6, турбогибрид;.

— увеличение оборотов на 3000 в минуту;.

— одна турбина;.

— отказ от использования мотора-генератора MGU-H;.

— более мощный мотор-генератор MGU-K с акцентом на ручное управление и с возможностью экономить энергию в течение нескольких кругов;.

— стандартизированные накопитель энергии и блок управления электроникой.