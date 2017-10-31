FIA представила концепцию нового поколения двигателей «Формулы-1»
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Во вторник в Париже прошла встреча с участием представителей FIA, в том числе главы организации Жана Тодта, обладателей коммерческих прав на «Формулу-1», а также представителей действующих и потенциальных производителей.
Новые моторы, согласно проекту, будут иметь следующие особенности:
— 1,6 литра, V6, турбогибрид;.
— увеличение оборотов на 3000 в минуту;.
— одна турбина;.
— отказ от использования
— более мощный
— стандартизированные накопитель энергии и блок управления электроникой.
В течение следующих 12 месяцев будет продолжаться работа по отдельным элементам двигателя. Полная информация будет опубликована в конце 2018 года.