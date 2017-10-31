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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Пилоты Формулы-1 в этом сезоне получили уже 798 штрафных позиций на всех

Нынешний сезон Формулы-1 изобилует чрезмерным количеством штрафов, связанных в первую очередь с перерасходом компонентов силовой установки. В общей сложности пилоты в текущем чемпионате получили штраф на 798 позиций.

Лидерами по этому показателю являются пилоты «Макларена». Стоффель Вандорн в общем за все этапы чемпионата потерял 218 позиций, а его партнёр по команде Фернандо Алонсо — 160.

Третье место у гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккардо (65). Далее следует пилот «Рено» Нико Хюлькенберг (55), Джолион Палмер (45) и новобранец «Торо Россо» Брендон Хартли (45).

Что касается команд, то наибольшее количество штрафа у «Хонды» — (393 — кроме Алонсо и Вандорна 15 мест штрафа получал и Дженсон Баттон), вторым следует «Рено» — 304. Лидеры чемпионата «Мерседес» и «Феррари» получили штраф по 33 и 68 мест соответственно.

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