Пилоты Формулы-1 в этом сезоне получили уже 798 штрафных позиций на всех

Лидерами по этому показателю являются пилоты «Макларена». Стоффель Вандорн в общем за все этапы чемпионата потерял 218 позиций, а его партнёр по команде Фернандо Алонсо — 160.

Что касается команд, то наибольшее количество штрафа у «Хонды» — (393 — кроме Алонсо и Вандорна 15 мест штрафа получал и Дженсон Баттон), вторым следует «Рено» — 304. Лидеры чемпионата «Мерседес» и «Феррари» получили штраф по 33 и 68 мест соответственно.