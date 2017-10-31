Хэмилтон ожидает лёгких переговоров с «Мерседесом» о новом контракте

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
«Нет денег и все начальники»: штаб Собчак покинула часть команды
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь0
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур3
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал5
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Барселона
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
1.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
1.11
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Монреаль Канадиенс8
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз5
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ4
Бостон Брюинз3
Все события
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
14:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон ожидает лёгких переговоров с «Мерседесом» о новом контракте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ожидает, что переговоры с командой о новом контракте будут лёгкими.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Ранее британец намекал на то что желает остаться в команде ещё на три года после сезона-2018, на который рассчитан его текущий контракт.

«Несколько недель назад мы уже в первый раз обсуждали это (контракт) на заводе. Это должны быть лёгкие переговоры», — цитирует Хэмилтона GrandPrix.

Как утверждает немецкое издание Bild, Хэмилтон в настоящее время зарабатывает 35 млн евро и ожидается, что его зарплата в 2019 году вырастет.

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ
Джошуа планирует провести бой против Поветкина в следующем году
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
СМИ: Главный тренер ФК «Ахмат» подал в отставку
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Вальс цветов. Павлюченкова и Веснина борются за победу в Чжухае
Новости
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь