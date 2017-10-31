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Хэмилтон ожидает лёгких переговоров с «Мерседесом» о новом контракте
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ожидает, что переговоры с командой о новом контракте будут лёгкими.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ожидает, что переговоры с командой о новом контракте будут лёгкими.
Ранее британец намекал на то что желает остаться в команде ещё на три года после сезона-2018, на который рассчитан его текущий контракт.
«Несколько недель назад мы уже в первый раз обсуждали это (контракт) на заводе. Это должны быть лёгкие переговоры», — цитирует Хэмилтона GrandPrix.
Как утверждает немецкое издание Bild, Хэмилтон в настоящее время зарабатывает 35 млн евро и ожидается, что его зарплата в 2019 году вырастет.