«Не чемпион, а болван». Британские СМИ спорят о чемпионстве Хэмилтона

Больше месяца британские журналисты готовились к этой дате — дню, когда Льюис Хэмилтон в четвёртый раз станет чемпионом мира и автоматически окажется самым титулованным британским пилотом в Формуле-1. «Для поклонников Джима Кларка или Стирлинга Мосса — величайшего гонщика, никогда не становившегося чемпионом, всё это звучит святотатством, — пишет Ричард Уильямс на страницах The Guardian. — Но его скорость, талант, точность и страсть, а также 62 победы говорят сами за себя».
«Не такой гонкой хотел бы отпраздновать свой титул чемпион: только девятое место. Тем не менее это была гонка настоящего чемпиона, — считает Мартин Сэмюэл из The Daily Mail. — Хэмилтон стал самым титулованным гонщиком Великобритании всех времён. И учитывая, что эта страна удерживает рекорд по числу чемпионов — десять, это дорогого стоит». «Возможно, нам проще идентифицировать себя с Энди Марреем, Рори Макилроем или Энтони Джошуа, ведь Формула-1 — довольно закрытый вид спорта. Но трудно спорить с тем, что Хэмилтон — лучший действующий спортсмен Великобритании на данный момент», — добавляет другой журналист издания Оливер Холт.
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The Daily Mail также обращает внимание на столкновение, которое произошло между Хэмилтоном и Феттелем на первом круге. Джонатан Макэвой считает, что Себ намеренно врезался в соперника: «Это всего лишь догадка, но я считаю, Феттель хорошо знал, что делает. Если вам кажется, что это слишком цинично, то предлагаю вспомнить Баку, когда Себ продемонстрировал, что способен намеренно врезаться в другую машину».
«Доморощенный талант, в скромном детстве на окраине Стивениджа боготворивший Айртона Сенну, сегодня находит своё имя в списке бессмертных, — продолжает дифирамбы Оливер Браун из The Telegraph. — Льюис Хэмилтон заявил, что был бы счастлив получить за свои заслуги рыцарский титул — как и Джеки Стюарт. Правда, шотландец ждал ордена до 2001 года, хотя свой третий чемпионат выиграл в 1973-м. Тем не менее, в Великобритании это нормальная практика награждать выдающихся спортсменов пока они ещё выступают. В прошлом декабре теннисист Энди Маррей получил рыцарский титул через полгода после второй победы на Уимблдоне, и теперь букмекеры оценивают шансы Хэмилтона удостоиться этой чести как 4 к 1».
«Он действительно среди величайших пилотов в мире. Его рекорды и трофеи многое говорят о том статусе, который завоевал Хэмилтон, но попробуйте представить, насколько беднее выглядел бы спорт без него в эти десять лет — это говорит о гонщике гораздо больше», — пишет корреспондент авторитетного издания The Times Мэтт Дикинсон.
«Скромный мальчик» против «избалованного ребёнка»
Однако не все Великобритании в восторге от Льюиса. Так, таблоид Mirror выпустил статью под заголовком «Почему мы считаем Хэмилтона не чемпионом, а болваном» (в оригинале использовалось похожее написание слов champ и chump), в котором критикует образ жизни и манеру гонщика одеваться, а также напоминает, что он является резидентом Монте-Карло и налогов в Великобритании не платит. Но интереснее заметка издания AutoWeek, в которой автор отмечает, что побеждать Хэмилтон научился, а вот проигрывать — ещё нет.
«При всех своих победах и регалиях, имя Хэмилтона уже должно быть среди величайших гонщиков в истории. Но чемпион определяется не только тем, как он побеждает, но и тем, как он проигрывает. А проигрывать Льюис не умеет, — пишет Сэм Холл. — Когда он выигрывает, он расцветает, рассыпается в благодарностях команде и говорит, что они побеждают и проигрывают вместе. Но поражение Росбергу в прошлом году настолько его задело, что он не удержался от колкости в адрес Нико даже в этот уик-энд. В то же время сам Росберг одним из первых поздравил Хэмилтона с четвёртым титулом».
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«Проблема в том, что, побеждая, Хэмилтон — скромный мальчик из Стивенеджа, который всем обязан своему отцу, а проигрывая, он превращается в избалованного “Маклареном” ребёнка, — продолжает автор. — Я очень хотел бы назвать Льюиса состоявшимся чемпионом, но прежде ему следует научиться проигрывать. Его талант неоспорим, но он должен проявляться и вне трассы. И пока этого не происходит, в моём рейтинге до Михаэля Шумахера, Айртона Сенны и Алена Проста Хэмилтон не дотянется».
За чемпионством Хэмилтона немного затерялась победа Макса Ферстаппена. Голландец был настолько быстрее всех, что, по словам Кристиана Хорнера, заскучал по ходу дистанции. «Макс снова набирает обороты! Семь сходов и суровый штраф в США остались позади. Даже проиграв поул, Ферстаппен вышел на старт в режиме Максимальной атаки. Остальные 70 кругов были формальностью», — восхищается голландцем портал F1i.
«На первом круге голландец был неудержим, и Феттель ничего не мог с ним поделать, что и предопределило исход гонки. В день, когда Льюис Хэмилтон завоевал свой четвёртый титул, Ферстаппен ещё раз доказал, что именно он — будущее Формулы-1, — пишет Джонатан Грин для Sky Sports. — Если в следующем сезоне “Ред Булл” будет быстр с самого начала, а “Рено” решит проблемы с надёжностью, то Макс будет в борьбе за титул через двенадцать месяцев».
Гран-при Мексики — это пока самая уверенная победа Ферстаппена в Формуле-1, но Гонщиком дня болельщики выбрали Себастьяна Феттеля. Немец старался бороться до последнего, но всё же проиграл, и Ричард Роуз из PlanetF1 видит гонку своего рода миниатюрой ко всему сезону Феттеля.
«После нескольких невыразительных сезонов, “Феррари” и Феттель наконец провели сильный чемпионат. Радикальная SF70H показала, что прежний консерватизм Маранелло остался в прошлом. В начале сезона форма “Феррари” была великолепна: три победы и три вторых места в шести первых гонках. Но по мере развития шасси, побед становилось всё меньше, а после летнего перерыва события развивались от плохого к худшему, — пишет Роуз. — И Гран-при Мексики стал воплощением всего сезона Феттеля: блеснул (поул) и сглупил (контакт с Ферстаппеном и Хэмилтоном в третьем повороте). Прорыв на четвёртое место — это, конечно, замечательное достижение, но лучше было бы победить “Мерседес”».
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«Хороший вариант для “Уильямса”»
В этот уик-энд также стало окончательно известно, что Даниил Квят больше не будет выступать ни за «Ред Булл», ни за «Торо Россо», и в то же время Падди Лоу подтвердил, что россиянин — один из претендентов на место в «Уильямсе».
«Квят контактировал с “Уильямсом” и “Заубером”, но шансы попасть туда невелики, — передаёт корреспондент портала Motorsport Лоуренс Барретто. — В этом сезоне гонщик порой был слишком красноречив, и вместе с низкими результатами это стало одной из причин утраты доверия сторон друг к другу. По поводу возвращения Квята и его будущего Тост сказал, что нет ничего невозможного, а также добавил, что по-прежнему считает россиянина талантливым».
«Многие критиковали “Ред Булл” за решение вернуть Квята на одну гонку только лишь для того, чтобы указать ему на дверь, когда он финишировал в очковой зоне, — пишет Джеймс Гэллоуэй из Sky Sports. — Вариантов теперь у Квята совсем мало, однако Кристиан Хорнер сказал, что россиянин стал бы хорошим вариантом для “Уильямса”, на вакансию в котором претендуют также Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Фелипе Масса».
По слухам, вариант с Робертом Кубицей в «Уильямсе» использовали как блеф, чтобы выторговать у «Мерседеса» более выгодные условия контракта с Паскалем Верляйном, но эта схема не сработала. Если это правда, то у Даниила Квята действительно хорошие шансы оказаться в «Уильямсе», однако, по данным PaddockTalk, всё не совсем так: «Главным претендентом на место остаётся Роберт Кубица, и, по слухам, поляк выступит вместо Массы на Гран-при Абу-Даби, чтобы команда могла проверить гонщика в боевых условиях».