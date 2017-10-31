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14:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не чемпион, а болван». Британские СМИ спорят о чемпионстве Хэмилтона

Журналисты празднуют чемпионство Хэмилтона и готовится к его противостоянию с Ферстаппеном. Вспомнили и про Квята.

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14
фотографий
14
фотографий

«Доморощенный талант»

Больше месяца британские журналисты готовились к этой дате — дню, когда Льюис Хэмилтон в четвёртый раз станет чемпионом мира и автоматически окажется самым титулованным британским пилотом в Формуле-1. «Для поклонников Джима Кларка или Стирлинга Мосса — величайшего гонщика, никогда не становившегося чемпионом, всё это звучит святотатством, — пишет Ричард Уильямс на страницах The Guardian. — Но его скорость, талант, точность и страсть, а также 62 победы говорят сами за себя».

«Не такой гонкой хотел бы отпраздновать свой титул чемпион: только девятое место. Тем не менее это была гонка настоящего чемпиона, — считает Мартин Сэмюэл из The Daily Mail. — Хэмилтон стал самым титулованным гонщиком Великобритании всех времён. И учитывая, что эта страна удерживает рекорд по числу чемпионов — десять, это дорогого стоит». «Возможно, нам проще идентифицировать себя с Энди Марреем, Рори Макилроем или Энтони Джошуа, ведь Формула-1 — довольно закрытый вид спорта. Но трудно спорить с тем, что Хэмилтон — лучший действующий спортсмен Великобритании на данный момент», — добавляет другой журналист издания Оливер Холт.

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The Daily Mail также обращает внимание на столкновение, которое произошло между Хэмилтоном и Феттелем на первом круге. Джонатан Макэвой считает, что Себ намеренно врезался в соперника: «Это всего лишь догадка, но я считаю, Феттель хорошо знал, что делает. Если вам кажется, что это слишком цинично, то предлагаю вспомнить Баку, когда Себ продемонстрировал, что способен намеренно врезаться в другую машину».

«Доморощенный талант, в скромном детстве на окраине Стивениджа боготворивший Айртона Сенну, сегодня находит своё имя в списке бессмертных, — продолжает дифирамбы Оливер Браун из The Telegraph. — Льюис Хэмилтон заявил, что был бы счастлив получить за свои заслуги рыцарский титул — как и Джеки Стюарт. Правда, шотландец ждал ордена до 2001 года, хотя свой третий чемпионат выиграл в 1973-м. Тем не менее, в Великобритании это нормальная практика награждать выдающихся спортсменов пока они ещё выступают. В прошлом декабре теннисист Энди Маррей получил рыцарский титул через полгода после второй победы на Уимблдоне, и теперь букмекеры оценивают шансы Хэмилтона удостоиться этой чести как 4 к 1».

«Он действительно среди величайших пилотов в мире. Его рекорды и трофеи многое говорят о том статусе, который завоевал Хэмилтон, но попробуйте представить, насколько беднее выглядел бы спорт без него в эти десять лет — это говорит о гонщике гораздо больше», — пишет корреспондент авторитетного издания The Times Мэтт Дикинсон.

«Скромный мальчик» против «избалованного ребёнка»

Однако не все Великобритании в восторге от Льюиса. Так, таблоид Mirror выпустил статью под заголовком «Почему мы считаем Хэмилтона не чемпионом, а болваном» (в оригинале использовалось похожее написание слов champ и chump), в котором критикует образ жизни и манеру гонщика одеваться, а также напоминает, что он является резидентом Монте-Карло и налогов в Великобритании не платит. Но интереснее заметка издания AutoWeek, в которой автор отмечает, что побеждать Хэмилтон научился, а вот проигрывать — ещё нет.

«При всех своих победах и регалиях, имя Хэмилтона уже должно быть среди величайших гонщиков в истории. Но чемпион определяется не только тем, как он побеждает, но и тем, как он проигрывает. А проигрывать Льюис не умеет, — пишет Сэм Холл. — Когда он выигрывает, он расцветает, рассыпается в благодарностях команде и говорит, что они побеждают и проигрывают вместе. Но поражение Росбергу в прошлом году настолько его задело, что он не удержался от колкости в адрес Нико даже в этот уик-энд. В то же время сам Росберг одним из первых поздравил Хэмилтона с четвёртым титулом».

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«Проблема в том, что, побеждая, Хэмилтон — скромный мальчик из Стивенеджа, который всем обязан своему отцу, а проигрывая, он превращается в избалованного “Маклареном” ребёнка, — продолжает автор. — Я очень хотел бы назвать Льюиса состоявшимся чемпионом, но прежде ему следует научиться проигрывать. Его талант неоспорим, но он должен проявляться и вне трассы. И пока этого не происходит, в моём рейтинге до Михаэля Шумахера, Айртона Сенны и Алена Проста Хэмилтон не дотянется».

«Блеснул и сглупил»

За чемпионством Хэмилтона немного затерялась победа Макса Ферстаппена. Голландец был настолько быстрее всех, что, по словам Кристиана Хорнера, заскучал по ходу дистанции. «Макс снова набирает обороты! Семь сходов и суровый штраф в США остались позади. Даже проиграв поул, Ферстаппен вышел на старт в режиме Максимальной атаки. Остальные 70 кругов были формальностью», — восхищается голландцем портал F1i.

«На первом круге голландец был неудержим, и Феттель ничего не мог с ним поделать, что и предопределило исход гонки. В день, когда Льюис Хэмилтон завоевал свой четвёртый титул, Ферстаппен ещё раз доказал, что именно он — будущее Формулы-1, — пишет Джонатан Грин для Sky Sports. — Если в следующем сезоне “Ред Булл” будет быстр с самого начала, а “Рено” решит проблемы с надёжностью, то Макс будет в борьбе за титул через двенадцать месяцев».

Гран-при Мексики — это пока самая уверенная победа Ферстаппена в Формуле-1, но Гонщиком дня болельщики выбрали Себастьяна Феттеля. Немец старался бороться до последнего, но всё же проиграл, и Ричард Роуз из PlanetF1 видит гонку своего рода миниатюрой ко всему сезону Феттеля.

«После нескольких невыразительных сезонов, “Феррари” и Феттель наконец провели сильный чемпионат. Радикальная SF70H показала, что прежний консерватизм Маранелло остался в прошлом. В начале сезона форма “Феррари” была великолепна: три победы и три вторых места в шести первых гонках. Но по мере развития шасси, побед становилось всё меньше, а после летнего перерыва события развивались от плохого к худшему, — пишет Роуз. — И Гран-при Мексики стал воплощением всего сезона Феттеля: блеснул (поул) и сглупил (контакт с Ферстаппеном и Хэмилтоном в третьем повороте). Прорыв на четвёртое место — это, конечно, замечательное достижение, но лучше было бы победить “Мерседес”».

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«Хороший вариант для “Уильямса”»

В этот уик-энд также стало окончательно известно, что Даниил Квят больше не будет выступать ни за «Ред Булл», ни за «Торо Россо», и в то же время Падди Лоу подтвердил, что россиянин — один из претендентов на место в «Уильямсе».

«Квят контактировал с “Уильямсом” и “Заубером”, но шансы попасть туда невелики, — передаёт корреспондент портала Motorsport Лоуренс Барретто. — В этом сезоне гонщик порой был слишком красноречив, и вместе с низкими результатами это стало одной из причин утраты доверия сторон друг к другу. По поводу возвращения Квята и его будущего Тост сказал, что нет ничего невозможного, а также добавил, что по-прежнему считает россиянина талантливым».

«Многие критиковали “Ред Булл” за решение вернуть Квята на одну гонку только лишь для того, чтобы указать ему на дверь, когда он финишировал в очковой зоне, — пишет Джеймс Гэллоуэй из Sky Sports. — Вариантов теперь у Квята совсем мало, однако Кристиан Хорнер сказал, что россиянин стал бы хорошим вариантом для “Уильямса”, на вакансию в котором претендуют также Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Фелипе Масса».

По слухам, вариант с Робертом Кубицей в «Уильямсе» использовали как блеф, чтобы выторговать у «Мерседеса» более выгодные условия контракта с Паскалем Верляйном, но эта схема не сработала. Если это правда, то у Даниила Квята действительно хорошие шансы оказаться в «Уильямсе», однако, по данным PaddockTalk, всё не совсем так: «Главным претендентом на место остаётся Роберт Кубица, и, по слухам, поляк выступит вместо Массы на Гран-при Абу-Даби, чтобы команда могла проверить гонщика в боевых условиях».

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