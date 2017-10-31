«Не чемпион, а болван». Британские СМИ спорят о чемпионстве Хэмилтона

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«Доморощенный талант»

Больше месяца британские журналисты готовились к этой дате — дню, когда Льюис Хэмилтон в четвёртый раз станет чемпионом мира и автоматически окажется самым титулованным британским пилотом в Формуле-1. «Для поклонников Джима Кларка или Стирлинга Мосса — величайшего гонщика, никогда не становившегося чемпионом, всё это звучит святотатством, — пишет Ричард Уильямс на страницах The Guardian. — Но его скорость, талант, точность и страсть, а также 62 победы говорят сами за себя».

«Не такой гонкой хотел бы отпраздновать свой титул чемпион: только девятое место. Тем не менее это была гонка настоящего чемпиона, — считает Мартин Сэмюэл из The Daily Mail. — Хэмилтон стал самым титулованным гонщиком Великобритании всех времён. И учитывая, что эта страна удерживает рекорд по числу чемпионов — десять, это дорогого стоит». «Возможно, нам проще идентифицировать себя с Энди Марреем, Рори Макилроем или Энтони Джошуа, ведь Формула-1 — довольно закрытый вид спорта. Но трудно спорить с тем, что Хэмилтон — лучший действующий спортсмен Великобритании на данный момент», — добавляет другой журналист издания Оливер Холт.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ba420OPDl4d/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? @lewishamilton #MercedesAMGF1 #MexicoGP #LH44 #Cars #Motorsport</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Mercedes-AMG F1 (@mercedesamgf1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-30T22:08:57+00:00">Окт 30 2017 в 3:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

The Daily Mail также обращает внимание на столкновение, которое произошло между Хэмилтоном и Феттелем на первом круге. Джонатан Макэвой считает, что Себ намеренно врезался в соперника: «Это всего лишь догадка, но я считаю, Феттель хорошо знал, что делает. Если вам кажется, что это слишком цинично, то предлагаю вспомнить Баку, когда Себ продемонстрировал, что способен намеренно врезаться в другую машину».



«Доморощенный талант, в скромном детстве на окраине Стивениджа боготворивший Айртона Сенну, сегодня находит своё имя в списке бессмертных, — продолжает дифирамбы Оливер Браун из The Telegraph. — Льюис Хэмилтон заявил, что был бы счастлив получить за свои заслуги рыцарский титул — как и Джеки Стюарт. Правда, шотландец ждал ордена до 2001 года, хотя свой третий чемпионат выиграл в 1973-м. Тем не менее, в Великобритании это нормальная практика награждать выдающихся спортсменов пока они ещё выступают. В прошлом декабре теннисист Энди Маррей получил рыцарский титул через полгода после второй победы на Уимблдоне, и теперь букмекеры оценивают шансы Хэмилтона удостоиться этой чести как 4 к 1».

«Он действительно среди величайших пилотов в мире. Его рекорды и трофеи многое говорят о том статусе, который завоевал Хэмилтон, но попробуйте представить, насколько беднее выглядел бы спорт без него в эти десять лет — это говорит о гонщике гораздо больше», — пишет корреспондент авторитетного издания The Times Мэтт Дикинсон.

«Скромный мальчик» против «избалованного ребёнка»

Однако не все Великобритании в восторге от Льюиса. Так, таблоид Mirror выпустил статью под заголовком «Почему мы считаем Хэмилтона не чемпионом, а болваном» (в оригинале использовалось похожее написание слов champ и chump), в котором критикует образ жизни и манеру гонщика одеваться, а также напоминает, что он является резидентом Монте-Карло и налогов в Великобритании не платит. Но интереснее заметка издания AutoWeek, в которой автор отмечает, что побеждать Хэмилтон научился, а вот проигрывать — ещё нет.

«При всех своих победах и регалиях, имя Хэмилтона уже должно быть среди величайших гонщиков в истории. Но чемпион определяется не только тем, как он побеждает, но и тем, как он проигрывает. А проигрывать Льюис не умеет, — пишет Сэм Холл. — Когда он выигрывает, он расцветает, рассыпается в благодарностях команде и говорит, что они побеждают и проигрывают вместе. Но поражение Росбергу в прошлом году настолько его задело, что он не удержался от колкости в адрес Нико даже в этот уик-энд. В то же время сам Росберг одним из первых поздравил Хэмилтона с четвёртым титулом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ba1jCwfFBSN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-29T15:18:27+00:00">Окт 29 2017 в 8:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Проблема в том, что, побеждая, Хэмилтон — скромный мальчик из Стивенеджа, который всем обязан своему отцу, а проигрывая, он превращается в избалованного “Маклареном” ребёнка, — продолжает автор. — Я очень хотел бы назвать Льюиса состоявшимся чемпионом, но прежде ему следует научиться проигрывать. Его талант неоспорим, но он должен проявляться и вне трассы. И пока этого не происходит, в моём рейтинге до Михаэля Шумахера, Айртона Сенны и Алена Проста Хэмилтон не дотянется».

«Блеснул и сглупил»

За чемпионством Хэмилтона немного затерялась победа Макса Ферстаппена. Голландец был настолько быстрее всех, что, по словам Кристиана Хорнера, заскучал по ходу дистанции. «Макс снова набирает обороты! Семь сходов и суровый штраф в США остались позади. Даже проиграв поул, Ферстаппен вышел на старт в режиме Максимальной атаки. Остальные 70 кругов были формальностью», — восхищается голландцем портал F1i.

«На первом круге голландец был неудержим, и Феттель ничего не мог с ним поделать, что и предопределило исход гонки. В день, когда Льюис Хэмилтон завоевал свой четвёртый титул, Ферстаппен ещё раз доказал, что именно он — будущее Формулы-1, — пишет Джонатан Грин для Sky Sports. — Если в следующем сезоне “Ред Булл” будет быстр с самого начала, а “Рено” решит проблемы с надёжностью, то Макс будет в борьбе за титул через двенадцать месяцев».



Гран-при Мексики — это пока самая уверенная победа Ферстаппена в Формуле-1, но Гонщиком дня болельщики выбрали Себастьяна Феттеля. Немец старался бороться до последнего, но всё же проиграл, и Ричард Роуз из PlanetF1 видит гонку своего рода миниатюрой ко всему сезону Феттеля.



«После нескольких невыразительных сезонов, “Феррари” и Феттель наконец провели сильный чемпионат. Радикальная SF70H показала, что прежний консерватизм Маранелло остался в прошлом. В начале сезона форма “Феррари” была великолепна: три победы и три вторых места в шести первых гонках. Но по мере развития шасси, побед становилось всё меньше, а после летнего перерыва события развивались от плохого к худшему, — пишет Роуз. — И Гран-при Мексики стал воплощением всего сезона Феттеля: блеснул (поул) и сглупил (контакт с Ферстаппеном и Хэмилтоном в третьем повороте). Прорыв на четвёртое место — это, конечно, замечательное достижение, но лучше было бы победить “Мерседес”».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ba2etpRgzTp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Incoming sparks. #ScuderiaFerrari #MexicoGP #Seb5 #Kimi7 #SF70H #F1 #Ferrari #PrancingHorse</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-29T23:59:51+00:00">Окт 29 2017 в 4:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хороший вариант для “Уильямса”»

В этот уик-энд также стало окончательно известно, что Даниил Квят больше не будет выступать ни за «Ред Булл», ни за «Торо Россо», и в то же время Падди Лоу подтвердил, что россиянин — один из претендентов на место в «Уильямсе».



«Квят контактировал с “Уильямсом” и “Заубером”, но шансы попасть туда невелики, — передаёт корреспондент портала Motorsport Лоуренс Барретто. — В этом сезоне гонщик порой был слишком красноречив, и вместе с низкими результатами это стало одной из причин утраты доверия сторон друг к другу. По поводу возвращения Квята и его будущего Тост сказал, что нет ничего невозможного, а также добавил, что по-прежнему считает россиянина талантливым».



«Многие критиковали “Ред Булл” за решение вернуть Квята на одну гонку только лишь для того, чтобы указать ему на дверь, когда он финишировал в очковой зоне, — пишет Джеймс Гэллоуэй из Sky Sports. — Вариантов теперь у Квята совсем мало, однако Кристиан Хорнер сказал, что россиянин стал бы хорошим вариантом для “Уильямса”, на вакансию в котором претендуют также Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Фелипе Масса».