Кристиан Хорнер: Мы хотим продлить контракт с Даниэлем Риккардо

«Он не будет вести переговоры о новом контракте посредством СМИ. В подходящий момент мы сядем за стол переговоров, но он знает, где мы находимся и что наше намерение — сохранить его. Я думаю, что он очень хочет увидеть, каким будет мотор в следующем году, что и понятно.

Он сотрудничает с «Ред Булл» уже на протяжении почти 10 лет… Полагаю, он видит возможности, которые есть у нас в команде, и думаю, что он очень доволен командой. Следующий шаг, который он сделает в свои 28 лет, будет очень важен для него, поэтому он, конечно, будет стараться, чтобы решение подходило именно ему… Если это займет еще шесть месяцев, то так тому и быть, — цитирует Хорнера Crash.