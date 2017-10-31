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13:46 (мск), источник: Prosports.kz

Кристиан Хорнер: Мы хотим продлить контракт с Даниэлем Риккардо

Исполнительный директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда из Австрии готова вести переговоры с Даниэлем Риккардо до последнего момента. Контракт австралийца истекает в конце следующего сезона.

Источник: РИА "Новости"

«Он не будет вести переговоры о новом контракте посредством СМИ. В подходящий момент мы сядем за стол переговоров, но он знает, где мы находимся и что наше намерение — сохранить его. Я думаю, что он очень хочет увидеть, каким будет мотор в следующем году, что и понятно.

Он сотрудничает с «Ред Булл» уже на протяжении почти 10 лет… Полагаю, он видит возможности, которые есть у нас в команде, и думаю, что он очень доволен командой. Следующий шаг, который он сделает в свои 28 лет, будет очень важен для него, поэтому он, конечно, будет стараться, чтобы решение подходило именно ему… Если это займет еще шесть месяцев, то так тому и быть, — цитирует Хорнера Crash.

Добавим, что интерес к Даниэлю Риккардо также проявляет команда «Мерседес», а Льюис Хэмилтон недавно заявил, что для него будет честью ездить в одной команде с Риккардо.

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