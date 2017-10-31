В России оригинально поздравили легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения.
Ферстаппен проведёт демонстрационные заезды болида «Ред Булл» в Лас-Вегасе
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на этой неделе проведёт в
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на этой неделе проведёт в
Голландец будет пилотировать болид «Ред Булл» RB7 (машина 2011 года).
Демонстрационные заезды будут проводиться 3 ноября в рамках шоу SEMA Ignited, которое традиционно проходит после автотюнинговой выставки SEMA.
Ранее в этом году руководитель Формулы-1 Чейз Кэри назвал