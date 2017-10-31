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13:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен проведёт демонстрационные заезды болида «Ред Булл» в Лас-Вегасе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на этой неделе проведёт в Лас-Вегасе демонстрационные заезды болида Формулы-1, сообщает GPUpdate.

Источник: AFP 2017

Голландец будет пилотировать болид «Ред Булл» RB7 (машина 2011 года).

Демонстрационные заезды будут проводиться 3 ноября в рамках шоу SEMA Ignited, которое традиционно проходит после автотюнинговой выставки SEMA.

Ранее в этом году руководитель Формулы-1 Чейз Кэри назвал Лас-Вегас одним из четырёх потенциальных претендентов на право проведения ещё одного американского Гран-при в будущем. Три других города — Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес.

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