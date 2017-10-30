Почти безупречный Макс и спор по Феттелю: оценки гонщикам за Мексику

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Макс Ферстаппен — 9,5

Впечатляющее выступление голландца, который ехал так быстро, что даже сам заскучал. Оценку чуть снизили за проигрыш Феттелю в квалификации, который пришлось компенсировать смелой борьбой на старте.

Эстебан Окон — 9

Француз — молодец. «На чужом поле» опередил Переса в квалификации, хорошо разобрался на старте и даже имел небольшие шансы на подиум, окончательно исчезнувшие из-за виртуального сейфти-кара.

Кевин Магнуссен — 9

Если бы «Хаасу» в субботу сказали, что один из его гонщиков финиширует в очках, в команде не поверили бы. А вот поди ж ты — Кевин по максимуму использовал проблемы соперников. Датчанин сумел сдержать Алонсо благодаря мощному мотору «Феррари», а пока Фернандо боролся с Хэмилтоном, уехал от этой пары и спас восьмое место.

Фернандо Алонсо — 9

Жаль, что очередной штраф от «Хонды» не дал испанцу показать максимальную скорость в квалификации, где он здорово провёл Q1. Тем не менее, испанец поднялся в гонке с 18-го места на 10-е и подарил красивейшую борьбу с Хэмилтоном.

Лэнс Стролл — 8,5

Канадец проиграл квалификацию Массе из-за целого ряда ошибок, но отлично показал себя в гонке. Сильный пилотаж и удача с VSC вывела Лэнса на шестое место. Он даже угрожал позициям Окона, но Эстебан всё же оказался не по зубам. Признайтесь, вы тоже уже позабыли о куче ошибок пилота «Уильямса» на старте чемпионата?

Нико Хюлькенберг — 8,5

Немец «заразился» от Палмера эпидемией неудач, но к самому пилоту вопросов нет. В Q3 Халк на три десятые опередил Сайнса, потом хуже стартовал, но зато сориентировался в суматохе, вызванной Феттелем и Хэмилтоном. По итогам гонки немец должен был занять место от пятого до седьмого, но двигатель «Рено» решил по-другому.

Льюис Хэмилтон — 8

Странная гонка для завоевания чемпионского титула, но не сам же Льюис подставил колесо под острое антикрыло Феттеля. Прорыв обратно был осложнён большим отставанием и повреждениями машины — в такой ситуации Хэмилтон показал почти максимум возможного. В идеале британец должен был быстрее справиться с Алонсо и успеть обогнать Магнуссена.

Маркус Эрикссон — 8

Швед затмил Верляйна, что похвально. Маркус долгое время ехал в очковой зоне впереди Алонсо, но стал одним из пилотов, пострадавших от виртуального сейфти-кара. Впрочем, Эрикссона в любом случае ожидал сход.

Брендон Хартли — 8

Знаете, а новозеландец прям неплох. Уже во второй квалификации в Ф-1 Хартли продемонстрировал серьёзный прогресс — жаль, что мотор не дал Брендону шанса побороться с «Уильямсом». В гонке всё было не так ярко — подождём двух финальных этапов, чтобы составить более чёткое впечатление.

Валттери Боттас — 7,5

Финн наконец-то оказался близок к Хэмилтону в квалификации (разрыв — 24 тысячные), но после прежних провалов невольно закрадываются сомнения: так ли всё хорошо, или просто Льюис на этом Гран-при не сумел показать сто процентов возможного? Ну, а в гонке машине Валттери объективно не хватало темпа для погони за Ферстаппеном.

Фелипе Масса — 7,5

Фелипе в силу машины отработал квалификацию, а в гонке ему не повезло с медленным проколом. Надеемся, в двух оставшихся гонках (вероятно, последних в Ф-1) всё сложится удачнее.

Кими Райкконен — 7

Финн на подиуме, но это не повод забыть про ужасную квалификацию, где Кими стал лишь пятым на фоне поула Феттеля, проиграв напарнику три четверти секунды — просто катастрофа. Именно из-за слабой стартовой позиции Райкконен оказался надолго заперт позади Окона и потом уже не имел шансов догнать Боттаса — не то что Ферстаппена. 54 секунды проигрышу Максу — так себе показатель.

Серхио Перес — 7

Чеко традиционно выступает на родной земле не лучшим образом — словно не может до конца справиться с давлением. В третий раз за три этапа на трассе братьев Родригес Серхио уступил напарнику по «Форс Индия». Да, в гонке не повезло с VSC, но в квалификации обвинять некого — а там Перес только стал 10-м против шестого места Окона.

Пьер Гасли — 7

Странное дело: человек проехал всю гонку, а хочется поставить «б/о», так как Пьер фактически пропустил все сессии в пятницу и субботу. В сложившей ситуации Гасли отработал неплохо.

Карлос Сайнс — 7

Испанец прессинговал Хюлькенберга, но в Q3 проиграл ему три десятые. Уже на первом круге Сайнса развернуло (сам он говорит, что дело было в машине), а дальше его гонка уже фактически была завершена.

Себастьян Феттель — 6,5

Да, гонщик дня по версии болельщиков получил от нас так мало. Всё-таки нельзя избавиться от ощущения, что при более аккуратном пилотаже немец мог избежать контакта с Хэмилтоном и не разрушать собственную гонку. Дальнейший прорыв — лишь производная от этого инцидента.

Ромен Грожан — 6,5

Француз хуже напарника воспользовался суматохой на старте, а потом пал жертвой острой борьбы с Фернандо Алонсо, в которой повредил машину. На этом всё было кончено.

Стоффель Вандорн — 6,5

На фоне Алонсо бельгиец не блистал. Стоффель опередил испанца на старте, но из-за существенной разницы в скорости добровольно пропустил коллегу обратно и не выглядел претендентом на место в очках.

Паскаль Верляйн — 6

С чемпионом DTM что-то не то: на протяжении уик-энда он регулярно смотрелся слабее Маркуса Эрикссона. Такими результатами «Уильямс» не убедить.

Даниэль Риккардо — б/о