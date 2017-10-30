Почти безупречный Макс и спор по Феттелю: оценки гонщикам за Мексику
Странная гонка Хэмилтона, ужас Феттеля на старте и плохая реклама для Верляйна.
Странная гонка Хэмилтона, ужас Феттеля на старте и плохая реклама для Верляйна.
Макс Ферстаппен — 9,5
Впечатляющее выступление голландца, который ехал так быстро, что даже сам заскучал. Оценку чуть снизили за проигрыш Феттелю в квалификации, который пришлось компенсировать смелой борьбой на старте.
Эстебан Окон — 9
Француз — молодец. «На чужом поле» опередил Переса в квалификации, хорошо разобрался на старте и даже имел небольшие шансы на подиум, окончательно исчезнувшие
Кевин Магнуссен — 9
Если бы «Хаасу» в субботу сказали, что один из его гонщиков финиширует в очках, в команде не поверили бы. А вот поди ж ты — Кевин по максимуму использовал проблемы соперников. Датчанин сумел сдержать Алонсо благодаря мощному мотору «Феррари», а пока Фернандо боролся с Хэмилтоном, уехал от этой пары и спас восьмое место.
Фернандо Алонсо — 9
Жаль, что очередной штраф от «Хонды» не дал испанцу показать максимальную скорость в квалификации, где он здорово провёл Q1. Тем не менее, испанец поднялся в гонке с 18-го места на 10-е и подарил красивейшую борьбу с Хэмилтоном.
Лэнс Стролл — 8,5
Канадец проиграл квалификацию Массе
Нико Хюлькенберг — 8,5
Немец «заразился» от Палмера эпидемией неудач, но к самому пилоту вопросов нет. В Q3 Халк на три десятые опередил Сайнса, потом хуже стартовал, но зато сориентировался в суматохе, вызванной Феттелем и Хэмилтоном. По итогам гонки немец должен был занять место от пятого до седьмого, но двигатель «Рено» решил
Льюис Хэмилтон — 8
Странная гонка для завоевания чемпионского титула, но не сам же Льюис подставил колесо под острое антикрыло Феттеля. Прорыв обратно был осложнён большим отставанием и повреждениями машины — в такой ситуации Хэмилтон показал почти максимум возможного. В идеале британец должен был быстрее справиться с Алонсо и успеть обогнать Магнуссена.
Маркус Эрикссон — 8
Швед затмил Верляйна, что похвально. Маркус долгое время ехал в очковой зоне впереди Алонсо, но стал одним из пилотов, пострадавших от виртуального
Брендон Хартли — 8
Знаете, а новозеландец прям неплох. Уже во второй квалификации в Ф-1 Хартли продемонстрировал серьёзный прогресс — жаль, что мотор не дал Брендону шанса побороться с «Уильямсом». В гонке всё было не так ярко — подождём двух финальных этапов, чтобы составить более чёткое впечатление.
Валттери Боттас — 7,5
Финн
Фелипе Масса — 7,5
Фелипе в силу машины отработал квалификацию, а в гонке ему не повезло с медленным проколом. Надеемся, в двух оставшихся гонках (вероятно, последних в Ф-1) всё сложится удачнее.
Кими Райкконен — 7
Финн на подиуме, но это не повод забыть про ужасную квалификацию, где Кими стал лишь пятым на фоне поула Феттеля, проиграв напарнику три четверти секунды — просто катастрофа. Именно
Серхио Перес — 7
Чеко традиционно выступает на родной земле не лучшим образом — словно не может до конца справиться с давлением. В третий раз за три этапа на трассе братьев Родригес Серхио уступил напарнику по «Форс Индия». Да, в гонке не повезло с VSC, но в квалификации обвинять некого — а там Перес только стал 10-м против шестого места Окона.
Пьер Гасли — 7
Странное дело: человек проехал всю гонку, а хочется поставить «б/о», так как Пьер фактически пропустил все сессии в пятницу и субботу. В сложившей ситуации Гасли отработал неплохо.
Карлос Сайнс — 7
Испанец прессинговал Хюлькенберга, но в Q3 проиграл ему три десятые. Уже на первом круге Сайнса развернуло (сам он говорит, что дело было в машине), а дальше его гонка уже фактически была завершена.
Себастьян Феттель — 6,5
Да, гонщик дня по версии болельщиков получил от нас так мало.
Ромен Грожан — 6,5
Француз хуже напарника воспользовался суматохой на старте, а потом пал жертвой острой борьбы с Фернандо Алонсо, в которой повредил машину. На этом всё было кончено.
Стоффель Вандорн — 6,5
На фоне Алонсо бельгиец не блистал. Стоффель опередил испанца на старте, но
Паскаль Верляйн — 6
С чемпионом DTM
Даниэль Риккардо — б/о
Может, австралийцу даже повезло со сходом — а то поставили бы невысокую оценку за сильный субботний проигрыш Ферстаппену. Жаль, не увидели, как высоко Дэн мог подняться в гонке — вероятно, Риккардо мог побороться за подиум с Кими.