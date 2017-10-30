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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Феттель: Даже на последних кругах гонки я не терял веры в лучший результат

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что даже на последних кругах гонки Гран-при Мексики не терял веры в то, что может финишировать выше четвёртого места.

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15
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«Я знаю, что команда усердно работала, показывая лучшее, на что способна, но мы не добились чего хотели. Тяжело пересекать финишную черту, осознавая, что ты уже не в борьбе (за титул). Я сражался до конца, отдав всё, что у меня было.

На последних кругах гонки, когда между мной и Кими был большой разрыв, тяжело его сократить без какого-то события на трассе, вроде появления автомобиля безопасности, но я всё ещё верил. Однако, в конце концов, этого не случилось», — цитирует Феттеля The Checkered Flag.

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