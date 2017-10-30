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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

По пути Шумахера: как Хэмилтон стал самым узнаваемым гонщиком в мире

От дерзкого новичка до самого титулованного пилота Великобритании — Льюис Хэмилтон и его место в истории.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По итогам Гран-при Мексики Льюис Хэмилтон за два этапа до конца сезона стал недосягаем для соперников в общем зачёте и досрочно завоевал титул чемпиона — уже четвёртый в свой карьере. Это событие не стало сюрпризом — слишком многое должно было пойти не так, чтобы Феттель сохранил хоть какие-то шансы. Но и лёгким этот уик-энд для Хэмилтона не стал — прорыв «Феррари» в квалификации, столкновение на первом круге и внеплановый пит-стоп заставили британца понервничать. Но всё для него сложилось благополучно — и теперь Хэмилтон официально становится самым титулованным представителем британской короны в «Больших призах».

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Борьба лучших

Выиграть три чемпионских титула — уже немалое достижение, похвастаться им могли бы всего десять человек — трёх из них уже нет в живых. Обладателями четырёх титулов теперь являются пять гонщиков. Первым, кому это удалось, в 1956 году стал Хуан-Мануэль Фанхио — на следующий год аргентинец завоевал пятое чемпионство и держал этот рекорд вплоть до начала 2000-х, когда на сцену вышел Красный Барон. В 2001-м Михаэль Шумахер завоевал четвёртый титул, на следующий год сравнялся с Фанхио, а в 2004-м поставил новый рекорд — семь побед. С 2010 по 2013 годы в Формуле-1 доминировал «Ред Булл», и в этот период четыре года подряд чемпионом становился Себастьян Феттель.

В Мексику Хэмилтон приехал после уверенной победы в Остине, и здесь ему достаточно было финишировать пятым. В принципе, Льюису вообще не нужно было набирать очки, если бы Феттель не смог дотянуться до второго места. Так и вышло — в борьбе на первом круге оба претендента на титул повредили машины и вынуждены были уехать в боксы. О сражении с Максом Ферстаппеном речи больше не шло. Себ боролся как в последний раз, прорвался на четвёртое место, но отыграть почти минуту у Валттери Боттаса было невозможно.

Четыре чемпионата Хэмилтон выиграл за одиннадцать лет — столько же времени на четыре титула ушло у Михаэля Шумахера. Льюису 32 года — как и Шуми было тогда. Так что есть все шансы, что в дальнейшем Льюис повторит достижения легендарного немца. По крайней мере, у британца есть для это всё, что нужно, и вопрос лишь в его собственном желании этого добиться.

«Каждая победа ощущается по-новому, каждый чемпионат отличается. Этот кажется одним из лучших, и я думаю, это из-за того, что борьба была с другой командой — “Феррари”, это икона, а Себастьян — четырёхкратный чемпион мира, — рассказал Хэмилтон. — Если бы я стал чемпионом в борьбе с другим соперником, ощущения были бы не такими яркими. Хочется бороться с самыми титулованными».

Журналисты уже спросили у Хэмилтона, задержится ли он в Формуле-1 ещё на несколько лет. «Вы постоянно спрашиваете у меня об этом, — ответил он улыбнувшись. — Я наслаждаюсь пилотажем больше, чем когда-либо. Будет ли это несколько лет или пара лет, я буду гоняться в следующем году и, надеюсь, немного дольше. Есть длинная жизнь и после Формулы-1, и я не хотел бы задерживаться здесь дольше, чем следует».

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Становление чемпиона

Хэмилтон появился в «Больших призах» в 2007-м. Британцу, чемпиону GP2 и Формулы-3, повезло дебютировать сразу в «Макларене» — в Уокинге давно поддерживали пилота и целенаправленно вели в Формулу-1. Первым напарником британца стал Фернандо Алонсо, двукратный чемпион мира. Предполагалось, что Хэмилтон поначалу будет учиться у опытного испанца, но тот почти сразу поехал на одном уровне с чемпионом. Алонсо это не понравилось, между гонщиками началась вражда, вылившаяся в настоящий кошмар.

Сначала выяснилось, что «Макларен» незаконно приобрёл чертежи «Феррари» — команда была оштрафована на $100 млн и дисквалифицирована в Кубке конструкторов, а в финале сезона Алонсо и Хэмилтон упустили «Феррари», и чемпионство досталось Кими Райкконену. При этом, если бы не ошибка Хэмилтона в Китае, когда новичок вылетел при въезде на пит-лейн, титул был бы у него.

Но Льюис реабилитировался в следующем году. Алонсо покинул «Макларен» после одного сезона и в борьбе за титул не участвовал, а Хэмилтон в драматичной борьбе на «Интерлагосе» вырвал чемпионство у Фелипе Массы. Всё решилось буквально в последнем повороте, когда Хэмилтон прошёл Тимо Глока и финишировал пятым — одной позицией ниже и титул ушёл бы к Массе.

Тот год сделал Хэмилтона чемпионом, но он ещё не стал ни сформировавшимся пилотом, ни сформировавшейся личностью, а в 2009 году начались тяжёлые времена: вперёд вырвались «Браун» и «Ред Булл», а «Макларен» оказался среди догоняющих. Льюис впервые оказался за рулём машины, заведомо неспособной бороться за титул. Вместе с этим, почувствовав себя победителем, Льюис начал отпускать неловкие шутки в адрес судей и заниматься непонятными отговорками, когда нарушение (обгон под сейфти-каром в Мельбурне-2009) было очевидным.

Тем не менее, Льюис продолжал бороться и вместе с «Маклареном» вернулся на уровень сильнейшей команды чемпионата. В конце 2012-го MP4−27 была самой быстрой машиной в пелотоне, но всё же чаще ломалась, чем выигрывала. И в этот период Хэмилтон принял решение расстаться с воспитавшей его командой и перейти в «Мерседес». Многие тогда не понимали этого решения: зачем уходить из топ-команды в коллектив, который с трудом доезжает до подиума?

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Хэмилтон 2.0

Но именно в «Мерседесе» Хэмилтон стал тем мастером, который вошёл в число пяти самых успешных гонщиков в истории спорта. Он уже впереди всех по числу поул-позиций, по числу выигранных гонок он уступает лишь Михаэлю Шумахеру — ни у кого среди действующих пилотов таких достижений нет. Дело, впрочем, не только в результатах. Здесь Льюис вырос, стал гораздо увереннее в себе и как гонщик, и как человек.

В «Мерседесе» он вновь столкнулся с тем, что его напарник — его главный враг. В 2014 году, когда «Серебряные стрелы» сами от себя не ожидали такого отрыва, Хэмилтон уверенно переиграл Росберга. Правда, у немца был ряд технических проблем, но в 2015-м победа была куда более уверенной — уже за несколько гонок до конца сезона Нико потерял всякие шансы.

В 2016 году Росберг вложил в борьбу с Хэмилтоном все свои силы — не только умственные, но и физические. Все эти три года регламент не менялся, а преимущества, которым обладал «Мерседес», ещё не было ни у кого за всю историю спорта. Тото Вольф позже расскажет, что атмосфера в команде была крайне напряжённой, и источником этой напряжённости был Росберг. «Я должен был использовать все методы воздействия, которые у меня были», — признался сам немец. Борьба шла на равных, пока у Хэмилтона в Малайзии не сгорел мотор. Позже Льюис проиграл в Японии и расстался с реальными шансами на титул. Нико стал чемпионом, а через несколько дней объявил об уходе из «Больших призов».

Хэмилтона эта борьба сделала другим. Он по-прежнему столь же жёсток и непримирим на трассе, но в то же время куда более спокоен. Для Льюиса времён «Макларена» немыслимо отдать напарнику третье место и три очка, когда борешься за титул, — как это сделал Хэмилтон на «Хунгароринге». Тогда, к слову, британец в чемпионате проигрывал, и никто не бросил бы в него камень за то, что тот не стал ждать Боттаса десять секунд.

В «Мерседесе» Хэмилтон обрёл свободу самовыражения, и именно она подпитывает уверенность гонщика. Он стал ещё больше времени проводить в компании звёзд и ещё более странно одеваться — и на фоне его побед критика светского образа жизни пилота сошла на нет. В то же время Льюис является превосходным послом спорта — среди его друзей Джастин Бибер и Неймар, он фотографируется на подиуме с Усейном Болтом, а в клубе делает селфи с Сэмюэлом Л. Джексоном. Владеющие спортом американцы должны быть в восторге от такого чемпиона. Как писали британские журналисты, Хэмилтон, возможно, единственный гонщик Формулы-1, которого узнают в Штатах.

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«Интерлагос» на десерт

До конца сезона-2017 остаётся ещё две гонки, но чемпионат лишился своей главной интриги, так что Гран-при на «Интерлагосе» и вечерний этап в Абу-Даби станут скорее десертом. Подводя промежуточные итоги, стоит отметить, что пусть Хэмилтон и победил досрочно, битва получилась запоминающейся. В последний раз два чемпиона мира сражались между собой за титул пять лет назад — тогда Фернандо Алонсо на «Феррари» до последнего прессинговал лидера «Ред Булл» Себастьяна Феттеля, но в заключительной гонке всё же уступил немцу.

Теперь Феттелю остаётся бороться лишь за второе место — Валттери Боттас ещё летом сказал, что хотел бы потеснить гонщика «Феррари» в чемпионате, и теперь весь «Мерседес» готов финну в этом помочь. Себ сражался отчаянно, порой — слишком отчаянно. Даже не говоря о спорном инциденте в Сингапуре, его выходка в Баку стоила возможной победы. Хэмилтон таких ошибок в этом году не допускал и провёл сезон удивительно ровно — ещё один признак мастерства британца.

Было бы интересно взглянуть, как бы держался Хэмилтон, если бы не технические проблемы «Феррари», а Феттель боролся бы до конца. Но мы увидим это в лучшем случае в следующем сезоне. Регламент меняется незначительно, а вместе с набирающим силу «Ред Булл» сражение трёх команд обещает быть особенно захватывающим. Но этого ждать ещё пять месяцев, а в обозримом будущем главные герои сезона-2018 сойдутся в борьбе в Сан-Паулу и Абу-Даби.

Дмитрий Захарченко

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