Ферстаппен: Думал, не получить ли штраф, чтобы гонка стала интереснее

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

«Это была одна из самых лёгких гонок в карьере. Я чувствовал, что упустил что-то вчера, потому сегодня всё должно было сложиться правильно.

Я был так далеко впереди, что подумал, может быть стоит срезать поворот и получить 5-секундный штраф, чтобы гонка стала интереснее. Это была хорошая гонка и после результата минувшей недели это отличный результат.