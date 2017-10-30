Хэмилтон обратился к болельщикам

«Я помню как я рос в Стивенидже и мечтал однажды стать пилотом Формулы-1. Спустя 25 лет я четырёхкратный чемпион мира. Большое спасибо всем моим поклонникам, за их постоянную поддержку, сообщения. Вы вдохновляете меня так же сильно, как, по вашим словам, я вдохновляю вас. Продолжайте идти к своей цели в жизни и никогда не сдавайтесь.



Надеюсь, я стану для вас свидетельством этого, потому что многое сваливалось на меня в моей жизни, но я продолжал идти вперёд, несмотря ни на что, за что огромноге спасибо вам, ребята. Большое спасибо команде Хэмилтона, мы побеждаем и проигрываем вместе!», — цитирует Хэмилтона SkySports.