Квят теряет шансы остаться в «Формуле-1»

Источник: Известия

Карьера Даниила Квята в концерне «Ред Булл» подошла к концу. Руководитель «Торо Россо» Франц Тост официально объявил о прекращении сотрудничества с российским пилотом, объяснив это тем, что «обе стороны утратили доверие друг к другу». Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтвердил расторжение контракта. Причиной расставания, по его словам, стали нестабильные выступления россиянина.

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При этом сам Даниил Квят заявил, что у него имеется запасной план развития карьеры. Однако учитывая, что на следующий год практически все команды уже определились с составом пилотов, шансов остаться в «королевских гонках» у 23-летнего уроженца Уфы немного.

Официально имена всех своих гонщиков не объявили только «Заубер» и «Уильямс». В швейцарской команде одно из мест, скорее всего, займет протеже «Феррари» Шарль Леклер, а второе, вероятно, сохранит за собой Маркус Эрикссон. В «Уильямсе» ситуация более запутанная. Сохранность места канадца Ланса Стролла, имеющего солидную финансовую поддержку, не подвергается сомнению, а вот на роль второго пилота претендуют сразу пять гонщиков. Помимо Даниила Квята, попасть в команду планируют Фелипе Масса, Паскаль Верляйн, Роберт Кубица и Пол Ди Реста. За плечами каждого из них — серьезный опыт выступлений в «Формуле-1». Кроме того, в их пользу играет еще одно серьезное обстоятельство.

— «Уильямс» имеет солидный спонсорский контракт с компанией «Мартини», согласно которому в команде должны быть пилоты старше 25 лет, которые согласно европейскому законодательству могут рекламировать алкогольный бренд, — рассказала «Известиям» автоспортивный менеджер, бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко. — Лансу Стролу всего 19 и для него сделано исключение, но допустить появление второго пилота, не достигшего 25 лет, не представляется возможным. Есть только один вариант: Даниил приводит солидный пул спонсоров, а «Уильямс» отказывается от сотрудничества с «Мартини». Поверить в такое развитие событий очень сложно. У Даниила нет и не было персональных спонсоров в «Формуле-1». Его всегда поддерживал концерн «Ред Булл». А кто платит, тот и заказывает музыку. «Формула-1» — это бизнес. Поэтому «Ред Булл» так легко перемещал Даню из команды в команду, а в этом году, можно сказать, загнал в угол и объявил о прекращении сотрудничества.

В вариант с «Заубером» Оксана Косаченко также не верит.

— «Заубер» слишком подвержен влиянию «Феррари», — заявила эксперт. — Поэтому я практически уверена, что кандидатуры Леклера и Эриксона будут утверждены. При этом я бы не стала ставить крест на карьере Дани в «Формуле-1». Ему всего 23 года, если он не найдет себе команду на следующий сезон, то вполне может вернуться в «королевские гонки» через год. У него большой опыт в «Формуле-1» и большой талант. Верю, что он будет востребован.

Однако вернуться в «Формулу-1» спустя год простоя без поддержки автопроизводителя или крупной компании уже давно не удавалось никому. Поэтому, скорее всего, Даниил Квят будет искать себе места в других гоночных сериях.

— Как сказал сам Даня, на «Формуле-1» свет клином не сошелся, — рассказал «Известиям» первый тренер Даниила Квята Олег Гуськов. — Он будет интересен многим гоночным сериям, к тому же там у него появится возможность бороться за призовые места, о чем он давно мечтает.

К сожалению, в «Формуле-1» не всё зависит от возможностей пилота. И давайте всё-таки подождем официального решения «Уильямса» и «Заубера». Думаю, опыт Квята мог бы быть полезен этим командам.