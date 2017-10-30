Сказка Льюиса. Что делает Хэмилтона непобедимым

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Это третий титул для британца за последние четыре года и четвертый подряд у его команды с тех пор как эра «Мерседеса» сменила в королевских гонках эпоху Себастьяна Феттеля и «Ред Булла». И для Хэмилтона он вышел непохожим на три предыдущих.

НОВЫЙ НАПАРНИК, НОВАЯ МАШИНА

Например, потому что на сей раз у него была слабее внутрикомандная конкуренция. Нико Росберг, который на протяжении трех сезонов постоянно дышал Хэмилтону в спину, в прошлом году наконец вышел из тени напарника и убедил всех, что достоин быть чемпионом — болельщиков, специалистов, но, прежде всего, команду. И взять титул ему не помешали даже четыре подряд победы Льюиса на финише. И исполнив мечту, Росберг решил уйти на пике, внезапно даже для руководства «Мерседеса» завершив карьеру в декабре 2016-го. Ему на смену взяли Валттери Боттаса — гонщика быстрого, достаточно опытного, но куда менее тертого и искушенного. Финн одержал две победы, в Сочи и Австрии, но бороться на равных с Хэмилтоном в долгую пока, конечно, не готов.

Это подтверждает и тот факт, что пилоты «Мерседеса» теперь не занимают первые два места в общем зачете, как это было три года подряд. Впрочем, и техническое преимущество «серебряных стрел» на этот раз было не столь подавляющим, как прежде. Заметные перемены в регламенте, о которых только и было разговоров до начала сезона, дали конкурентам шанс сократить отставание. В результате, наконец, все смогли увидеть борьбу Хэмилтона и Феттеля, «Мерседеса» и «Феррари». Поговорить о том, кому какие трассы и условия более или менее удобны. Но смотрите, доминирования в том смысле, как в предыдущих сезонах, не получилось, а результат остался тем же. Как в поговорке про футбол, в который играют 22 человека, а выигрывают немцы.

Действительно, Хэмилтону в начале года пришлось вспомнить, каково быть в догоняющих. И не в борьбе с собственным напарником. И всю первую половину чемпионата британец красиво боролся с Феттелем, далеко не всегда с позиции силы. Но летний перерыв, в котором команды по традиции перегруппируют силы, «Феррари» на пользу не пошел. Интрига резко пошла на убыль, но разве в этом вина Хэмилтона? Он по-прежнему был быстр и стабилен, выиграл шесть из восьми гонок, начиная с домашнего Сильверстоуна. И пока в «Феррари» боролись с собственными проблемами, отрывался все дальше. Мог ли исход быть иным? В мелочах — вполне. На долгой дистанции — вряд ли, преимущество Хэмилтона было слишком ощутимо.

МЕСТО В ПАНТЕОНЕ

Многие любят рассуждать, сколько в том или ином успехе доли мастерства пилота, а сколько — заслуга создателей его машины. В кругу болельщиков даже бытует термин «самовоз», обозначающий машину, на которой чемпионом должен стать даже пилот средней руки. Но какой бы мощной ни была машина, сколько бы она ни выигрывала на прямых у оппонентов, какими бы гениальными ни были инженеры, отвечающими за настройки и быстрыми механики на пит-стопах, это не они сидят в кокпите, нажимают на педали и поворачивают руль. Даже гениальный автомобиль сам по себе никого не обгонит.

А в случае с Хэмилтоном нынешний сезон лишний раз доказал его чемпионскую квалификацию. Например, он пока ни разу не финишировал ниже седьмого места, и лишь пять этапов закончил за пределами призовой тройки. И ни разу не сошел — это вопрос надежности не только техники, но и гонщика. Британец вполне еще может побить рекорд по количеству побед с поула, сейчас их восемь, а лучший результат в истории — девять.

Еще несколько цифр убеждают в том, что за последний год Льюис окончательно вписал себя в число лучших гонщиков в истории «Формулы-1». Например, он теперь владеет достижением по наибольшему количеству поулов в карьере — 72, впереди Шумахера. Трижды в сезоне британец собирал «Большой шлем» — поул, победа, быстрейший круг и лидерство в гонке со старта до финиша. Таким раньше могли похвастаться только Джим Кларк, Альберто Аскари и Найджел Мэнселл, и у Хэмилтона еще есть время установить абсолютный рекорд. Он еще больше упрочил преимущество над Феттелем по количеству набранных за карьеру очков, и вполне может до конца сезона выйти на второе место в истории по количеству попаданий подряд в очковую зону. Словом, британец уже изрядно наследил в книгах рекордов, и гарантированно останется в памяти болельщиков даже после окончания карьеры.