Британский гонщик Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»
ТАСС, 29 октября. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
ТАСС, 29 октября. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
В гонке
Победителем гонки в Мексике стал стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим — его соотечественник Кими Райкконен из «Феррари».
В личном зачете Хэмилтон набрал 333 очка, в активе Феттеля 277 баллов, у Боттаса, идущего третьим, — 262.
По количеству титулов Хэмилтон сравнялся с Феттелем и французом Аленом Простом. Больше в чемпионате побеждали только аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (5) и немец Михаэль Шумахер (7).
Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году в составе команды «Макларен», в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в «Мерседес», с которым выиграл три титула (2014, 2015, 2017). Всего на счету Хэмилтона 206 гонок в «Формуле-1», 62 победы и 72