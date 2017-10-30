Британский гонщик Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

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В гонке Гран-при Мексики 32-летний британец финишировал девятым и за два этапа до финиша сезона стал недосягаем в личном зачете для ближайшего преследователя немца Себастьяна Феттеля из «Феррари».

Победителем гонки в Мексике стал стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим — его соотечественник Кими Райкконен из «Феррари».

В личном зачете Хэмилтон набрал 333 очка, в активе Феттеля 277 баллов, у Боттаса, идущего третьим, — 262.

По количеству титулов Хэмилтон сравнялся с Феттелем и французом Аленом Простом. Больше в чемпионате побеждали только аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (5) и немец Михаэль Шумахер (7).