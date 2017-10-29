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19:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Уильямсе» подтвердили интерес к Квяту

Технический директор «Уильямса» Пэдди Лоу подтвердил, что Даниил Квят может присоединиться к его команде в следующем сезоне.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что пилот «Торо Россо» пропустит оставшиеся гонки сезона, а зимой покинет команду.

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что концерн больше не поддерживает российского гонщика. Ранее в СМИ появилась информация, что Квят попробует присоединиться в следующем сезоне к «Уильямсу» или «Зауберу», также рассматривается вариант его контракта с «Форс Индией» в качестве третьего пилота.

— Как я уже говорил в Остине, мы рассмотрим всех водителей, у которых нет контракта, — цитирует Autosport Падди Лоу. — Квят — весьма солидный гонщик, поэтому он в нашей сфере интересов.

Квят выступает в «Формуле-1» с 2013 года. Первые два сезона он провел в «Торо Россо», после чего перешел в «Ред Булл». После четырех гонок сезона-2016 он вернулся в «Торо Россо». В текущем чемпионате он набрал только 5 очков, был выведен из состава после схода на «Гран-при Сингапура». После двух пропущенных гонок Квят вернулся за руль «Торо Россо» и выступил на «Гран-при США», где набрал 1 зачетный балл. В оставшихся трех гонках за «Торо Россо» выступят Пьер Гасли и Брендон Хартли.

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