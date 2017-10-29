Чейз Кэри: Новая Формула-1 начнётся в 2021 году

«Нам нравится текущая ситуация и планомерное движение вперёд. Вопрос в том, какой станет серия после окончания контрактов в 2020 году. Тогда и начнётся новая Формула-1. Мы уже год работаем с Формулой-1, и все в серии понимают, что перемены нужны. В будущем не должно быть доминирования одной-двух команд.



Шоу возле гонок? Нет, гонки превыше всего. Но Формула-1 должна стать незабываемым мероприятием в каждой стране. Я представляю себе уик-энд с этапами в Формуле-2 и Формуле-3, где в центре внимания окажется молодёжь. Это поможет им быстрее прогрессировать. Сейчас мы в поиске азиатского этапа на замену гонки в Малайзии. Кроме того, появится ещё один этап в США — либо в Нью-Йорке, либо в Лас-Вегасе», — приводит слова Чейза F1i.