Чейз Кэри: Новая Формула-1 начнётся в 2021 году
Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о перспективах развития серии после 2020 года.
Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о перспективах развития серии после 2020 года.
«Нам нравится текущая ситуация и планомерное движение вперёд. Вопрос в том, какой станет серия после окончания контрактов в 2020 году. Тогда и начнётся новая Формула-1. Мы уже год работаем с Формулой-1, и все в серии понимают, что перемены нужны. В будущем не должно быть доминирования
Шоу возле гонок? Нет, гонки превыше всего. Но Формула-1 должна стать незабываемым мероприятием в каждой стране. Я представляю себе