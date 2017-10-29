Квят — возможный кандидат на место третьего пилота в «Форс Индия»

Источник: РИА "Новости"

Руководство «Форс Индия» уже подтвердило, что не станет препятствовать пилоту получить возможность выступать в «Мерседесе».

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Учитывая это, в команде уже сейчас готовы приступить к поиску резервного гонщика на следующий сезон. Предполагается, что после ухода Окона, таковой может стать боевым пилотом команды.

По информации Auto Motor und Sport одним из кандидатов на место резервного пилота «Форс Индия» является Даниил Квят, сотрудничество которого с «Ред Булл» было разорвано после Гран-при США.