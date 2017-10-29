Квят — возможный кандидат на место третьего пилота в «Форс Индия»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор0
Лада0
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Лацио
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо М0
Тосно1
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Крылья Советов0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тюмень1
Енисей0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург0
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе0
Реал Сосьедад1
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Тамбов0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сибирь2
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Факел
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Ворскла
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Ротор-Волгоград
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Локомотив М
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо СПб
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сибирь
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь0
Луч-Энергия0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар1
Урал1
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Сент-Этьен
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурОТ5
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал0
Ак Барс2
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш6
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
30.10
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз2
Нью-Йорк Айлендерс6
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ1
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс5
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзБ2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Аризона Койотс3
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»
«Зенит» - «Локо»: баттл в Петербурге
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
11Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Квят — возможный кандидат на место третьего пилота в «Форс Индия»

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон может покинуть команду по завершении сезона 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Руководство «Форс Индия» уже подтвердило, что не станет препятствовать пилоту получить возможность выступать в «Мерседесе».

Читайте также
Команда Red Bull отказалась от Квята

Учитывая это, в команде уже сейчас готовы приступить к поиску резервного гонщика на следующий сезон. Предполагается, что после ухода Окона, таковой может стать боевым пилотом команды.

По информации Auto Motor und Sport одним из кандидатов на место резервного пилота «Форс Индия» является Даниил Квят, сотрудничество которого с «Ред Булл» было разорвано после Гран-при США.

«В прошлом мы сделали так, что наши резервные пилоты в лице Антонио Льюцци, Пола ди Ресты и Нико Хюлькенберга получали место боевого гонщика», — приводит слова операционного директора «Форс Индия» Оттмара Зафнауэра Auto Motor und Sport.

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду?
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»
«Зенит» - «Локо»: баттл в Петербурге
Нидерланды просят РФ признать государственную допинговую систему
«Урал» может попасть в зону Лиги чемпионов. Как такое возможно
Спорт-Экспресс
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь