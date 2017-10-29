«Мерседес» не у дел. Феттель и Ферстаппен стартуют с первого ряда
Впервые после
Впервые после
На
Стартовая решётка многообещающего
Туз в рукаве «Феррари»
И в пятницу, и в субботу в свободных заездах
Поначалу на первой позиции в третьем сегменте расположился Льюис Хэмилтон, но вскоре Себастьян Феттель подвинул британца на вторую позицию, а спустя несколько секунд вторую попытку завершил Макс Ферстаппен — теперь голландец стал быстрейшим. Но вторая попытка у пилота «Ред Булл» не заладилась, а вот Феттель смог прибавить и с минимальным отрывом — 0,086 секунды — завоевал поул. «Неплохой круг, я очень доволен. Был момент в шестом повороте, но я не потерял времени. Я знал, что если пройду круг чисто, буду первым — так и вышло, — сказал Себ. — Я больше не контролирую ситуацию в чемпионате, всё зависит от Льюиса. Посмотрим, что будет завтра».
Ферстаппен, конечно, не так доволен результатом: «Это очень бесит! Второе место — это тоже неплохо, но я хотел этот поул». Макс, возможно, и был самым быстрым на трассе в этот день, но во второй попытке гонщик не смог вывести в рабочий диапазон резину, и потому не улучшил результата. Что ж, по крайней мере голландец сохранил вторую строчку, которой угрожал возможный штраф за помеху Боттасу в Q3.
Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в итоговых протоколах заняли только третье и четвёртое места. Предсказания оказались верными: в конфигурации с большим уровнем прижимной силы W08 оказался не так силён, как болиды соперников. Тем не менее, борьба была плотной, потому в «Мерседесе» восприняли поражение спокойно. «На самом деле, я доволен итогами квалификации», — признал Тото Вольф. Его команда уже гарантировала себе Кубок конструкторов, а Льюис Хэмилтон, сохрани он свою третью позицию до финиша, станет чемпионом за две гонки до конца сезона. «Сейчас мне не нужен никакой риск, — говорит Льюис. — Если у меня будет хороший старт, я буду бороться за победу, в противном случае обогнать с одним
Главным разочарованием финала квалификации стал Даниэль Риккардо. Австралиец уступил Ферстаппену почти секунду и занял только седьмое место — вперёд смог протиснуться даже Эстебан Окон. «Я запутался и так и не понял, что происходит со сцеплением. Бывает, тебе порой попадает плохой комплект резины, но у нас в каждой попытке было одно и то же! — поделился Риккардо. — Я невероятно разочарован, даже несколько сбит с толку. Уверен, мы найдём решение, но квалификация получилась очень сложной».
У Риккардо, впрочем, ещё будет шанс отыграться — «Ред Булл» в Мексике очень силён именно на длинной дистанции. Пока неясно, насколько сильна «Феррари», а вот «Мерседес» похвастаться высоким гоночным темпом пока не может. Тем не менее, баланс для W08 инженеры подобрали, Хэмилтон в пятницу сказал, что ещё никогда не чувствовал себя за рулём так уверенно в свободных заездах, но темп британца всё же был ниже, чем у соперников. В любом случае, весь паддок сходится во мнении, что за победу в
«Рено»: «Торо Россо» на прицеле
В Мексике «Рено» стала одной из пяти команд, в полном составе вышедших в финал квалификации, и смотрелись там достаточно сильно. В конце концов Нико Хюлькенберг занял восьмое место, а Карлос Сайнс стал девятым, опередив Переса — в домашней гонке Чеко предстоит стартовать только 10-м. И это хороший результат для «Рено», учитывая, что «Торо Россо» потерпела в квалификации полный провал. В борьбе за шестое место Кубка конструкторов эти две команды разделяют всего пять очков — пока в пользу Фаэнцы, но Брендон Хартли стартует только 13-м, а Пьер Гасли начнёт заезд с последнего ряда стартовой решётки, и после финиша воскресной гонки многое может измениться.
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