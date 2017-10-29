«Мерседес» не у дел. Феттель и Ферстаппен стартуют с первого ряда

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На Гран-при Мексики Себастьян Феттель в четвёртый раз в сезоне будет стартовать с поул-позиции — лидер «Феррари» одержал победу в квалификации и продемонстрировал, что «Скудерия» по-прежнему очень сильна. Главным соперником немца неожиданно стал Макс Ферстаппен на «Ред Булл», в то время как главный претендент на чемпионский титул Льюис Хэмилтон остался только третьим. Тем не менее, весь паддок уверен: в гонке три команды будут обладать равными возможностями и все вместе поведут борьбу за победу.

Стартовая решётка многообещающего Гран-при Мексики — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Туз в рукаве «Феррари»

И в пятницу, и в субботу в свободных заездах Гран-при Мексики лидировал «Ред Булл». «Мерседес» был совсем недалеко от австрийцев, а вот «Феррари» смотрелась лишь третьей по скорости командой. Впрочем, в субботу утром «Скудерия» уже была близка к лидерам, а со стартом квалификации стало ясно, что «Феррари» тоже борется за поул.

Поначалу на первой позиции в третьем сегменте расположился Льюис Хэмилтон, но вскоре Себастьян Феттель подвинул британца на вторую позицию, а спустя несколько секунд вторую попытку завершил Макс Ферстаппен — теперь голландец стал быстрейшим. Но вторая попытка у пилота «Ред Булл» не заладилась, а вот Феттель смог прибавить и с минимальным отрывом — 0,086 секунды — завоевал поул. «Неплохой круг, я очень доволен. Был момент в шестом повороте, но я не потерял времени. Я знал, что если пройду круг чисто, буду первым — так и вышло, — сказал Себ. — Я больше не контролирую ситуацию в чемпионате, всё зависит от Льюиса. Посмотрим, что будет завтра».

Ферстаппен, конечно, не так доволен результатом: «Это очень бесит! Второе место — это тоже неплохо, но я хотел этот поул». Макс, возможно, и был самым быстрым на трассе в этот день, но во второй попытке гонщик не смог вывести в рабочий диапазон резину, и потому не улучшил результата. Что ж, по крайней мере голландец сохранил вторую строчку, которой угрожал возможный штраф за помеху Боттасу в Q3.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BazbGGjlJdW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Sebastian Vettel salutes the crowd after taking pole in Mexico - the 50th of his #F1 career ??? . #F1 #Formula1 #MexicoGP #Mexico #MexicoCity #Vettel #SebastianVettel #ScuderiaFerrari #Ferrari @scuderiaferrari @mexicogp</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1® (@f1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-28T19:30:31+00:00">Окт 28 2017 в 12:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в итоговых протоколах заняли только третье и четвёртое места. Предсказания оказались верными: в конфигурации с большим уровнем прижимной силы W08 оказался не так силён, как болиды соперников. Тем не менее, борьба была плотной, потому в «Мерседесе» восприняли поражение спокойно. «На самом деле, я доволен итогами квалификации», — признал Тото Вольф. Его команда уже гарантировала себе Кубок конструкторов, а Льюис Хэмилтон, сохрани он свою третью позицию до финиша, станет чемпионом за две гонки до конца сезона. «Сейчас мне не нужен никакой риск, — говорит Льюис. — Если у меня будет хороший старт, я буду бороться за победу, в противном случае обогнать с одним пит-стопом будет трудно».

Главным разочарованием финала квалификации стал Даниэль Риккардо. Австралиец уступил Ферстаппену почти секунду и занял только седьмое место — вперёд смог протиснуться даже Эстебан Окон. «Я запутался и так и не понял, что происходит со сцеплением. Бывает, тебе порой попадает плохой комплект резины, но у нас в каждой попытке было одно и то же! — поделился Риккардо. — Я невероятно разочарован, даже несколько сбит с толку. Уверен, мы найдём решение, но квалификация получилась очень сложной».

У Риккардо, впрочем, ещё будет шанс отыграться — «Ред Булл» в Мексике очень силён именно на длинной дистанции. Пока неясно, насколько сильна «Феррари», а вот «Мерседес» похвастаться высоким гоночным темпом пока не может. Тем не менее, баланс для W08 инженеры подобрали, Хэмилтон в пятницу сказал, что ещё никогда не чувствовал себя за рулём так уверенно в свободных заездах, но темп британца всё же был ниже, чем у соперников. В любом случае, весь паддок сходится во мнении, что за победу в Гран-при Мексики поборются три команды. Добавим лишь, что четыре победители четырёх последних Гран-при Мексики стартовали с поула.

«Рено»: «Торо Россо» на прицеле

В Мексике «Рено» стала одной из пяти команд, в полном составе вышедших в финал квалификации, и смотрелись там достаточно сильно. В конце концов Нико Хюлькенберг занял восьмое место, а Карлос Сайнс стал девятым, опередив Переса — в домашней гонке Чеко предстоит стартовать только 10-м. И это хороший результат для «Рено», учитывая, что «Торо Россо» потерпела в квалификации полный провал. В борьбе за шестое место Кубка конструкторов эти две команды разделяют всего пять очков — пока в пользу Фаэнцы, но Брендон Хартли стартует только 13-м, а Пьер Гасли начнёт заезд с последнего ряда стартовой решётки, и после финиша воскресной гонки многое может измениться.

«Хорошо, что нам удалось выйти из первого сегмента, но во проблемы с мотором во втором стали для нас большим ударом, — признаёт Брендон Хартли, который своём втором Гран-при в карьере держится довольно уверенно. — Да, я расстроен, думаю, нашего темпа было достаточно, чтобы опередить “Уильямс”». В Q1 Хартли был быстрее Стролла, более того, это время даже позволило бы новозеландцу опередить Лэнса и во второй части заездов. Но Хартли вообще не смог показать никакого времени и остался только 13-м.

На 14-е и 15-е места стартовой решётки за счёт штрафов другим пилотам поднялись «Зауберы», причём Маркус Эрикссон на этот раз опередил Паскаля Верляйна. Уже второй Гран-при подряд обе швейцарские машины начнут из топ-15 — весьма достойный результат. А вот для «Хааса» гонка в Мексике грозит обернуться очередным провалом — Магнуссен и Грожан оказались в квалификации самыми медленными и не стартуют с последнего ряда лишь из-за технических проблем других команд. «Будем честны, мы знали, что этот уик-энд будет для нас трудным, — прокомментировал ситуацию Грожан. — Мы сделали всё, чтобы обеспечить машине достаточно охлаждения и будем надеяться, что некоторые из машин впереди сойдут. Других шансов у нас нет».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BayRuSqlqRS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Looking ahead to Saturday at the #MexicoGP like... ? ?: @darrenheathphotographer #McLaren #F1 #ArtOfF1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от McLaren Honda (@mclaren) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-28T08:49:23+00:00">Окт 28 2017 в 1:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Макларены» в Мексике стартуют с 18-й и 20-й позиций, но эти цифры не должны вводить в заблуждение: на протяжении всего уик-энда Фернандо Алонсо демонстрировал очень высокую скорость, а во второй сегмент отобрался с пятым временем. «На данный момент у нас лучшая машина в чемпионате. Правда, двигатель всё тот же», — уверенно заявил журналистам испанец. Впрочем, о штрафах для обоих «Макларенов» было известно заранее, так что весь уик-энд команда целенаправленно готовилась к длинным отрезкам дистанции.