Гасли потеряет ещё 10 мест на старте гонки Гран-при Мексики

Источник: РИА "Новости"

Во время второй свободной практики на болиде француза возникли проблемы с двигателем, в связи с чем на нём была заменён MGU-H. После чего пилоту и был выписан ещё один штраф.

Еще до старта пятничных сессий стало известно, что Гасли получит 5 мест штрафа за перерасход компонентов силовой установки. Таким образом, в общей сложности он потеряет 15 позиций на старте.