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Гасли потеряет ещё 10 мест на старте гонки Гран-при Мексики
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли потеряет ещё 10 мест на старте
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли потеряет ещё 10 мест на старте
Во время второй свободной практики на болиде француза возникли проблемы с двигателем, в связи с чем на нём была заменён
Еще до старта пятничных сессий стало известно, что Гасли получит 5 мест штрафа за перерасход компонентов силовой установки. Таким образом, в общей сложности он потеряет 15 позиций на старте.
Вместе с тем, этот штраф может стать не последним для пилота. По ходу третьей тренировки с силовой установкой Гасли вновь возникли проблемы, что может заставить «Торо Россо» снова начать работу над двигателем на машине Пьера.