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19:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Гасли потеряет ещё 10 мест на старте гонки Гран-при Мексики

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли потеряет ещё 10 мест на старте Гран-при Мексики, сообщает официальный сайт ФИА.

Источник: РИА "Новости"

Во время второй свободной практики на болиде француза возникли проблемы с двигателем, в связи с чем на нём была заменён MGU-H. После чего пилоту и был выписан ещё один штраф.

Еще до старта пятничных сессий стало известно, что Гасли получит 5 мест штрафа за перерасход компонентов силовой установки. Таким образом, в общей сложности он потеряет 15 позиций на старте.

Вместе с тем, этот штраф может стать не последним для пилота. По ходу третьей тренировки с силовой установкой Гасли вновь возникли проблемы, что может заставить «Торо Россо» снова начать работу над двигателем на машине Пьера.

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