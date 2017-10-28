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10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Команда Red Bull отказалась от Квята

Команда «Формулы-1» Red Bull отказалась от российского пилота Даниила Квята. Об этом сообщил советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко, слова которого в субботу, 28 октября, приводит Auto Motor und Sport.

Источник: AP 2017

«Мы расстались с ним. Недостаточно проводить одну хорошую гонку за сезон», — сказал Марко.

Сезон будут заканчивать пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли. В 2018 году Квят также не сможет рассчитывать на место в составе Toro Rosso — дочерней команды Red Bull, за которую он выступал с 2016 года.

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В сентябре Квята отстранили от участия в гонках за Toro Rosso, однако после ухода Карлоса Сайнса в Renault руководство команды решило его вернуть. Последней гонкой россиянина стал Гран-при США, состоявшийся с 20 по 22 октября. Он выступил в паре с Хартли и занял десятое место. После этого Марко заявил, что пилот не вернется в состав команды до конца сезона, отметив, что на него не рассчитывают в долгосрочной перспективе. Самого Квята после окончания заезда выгнали с автодрома, не дав попрощаться с напарниками.

Квят вошел в программу поддержки молодых пилотов Red Bull в 2010 году. Контракт российского пилота рассчитан еще на два года. До конца нынешнего сезона «Формулы-1» остаются три этапа: Гран-при Мексики (27—29 октября), Гран-при Бразилии (10—12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (24—26 ноября).

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