Риккьярдо стал лучшим во 2-й практике Гран-при Мексики «Формулы-1»
МОСКВА, 27 окт —
МОСКВА, 27 окт —
Риккьярдо в пятницу проехал 26 кругов и показал на одном из них лучшее время — 1 минута 17,801 секунды. Второй результат у пилота «Мерседеса» британца Льюиса Хэмилтона — 1 минута 17,932 секунды. Замкнул тройку лучших партнер Риккьярдо по команде голландец Макс Ферстаппен (1 минута 17,964 секунды).
Ранее стало известно, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не выступит на этапе в Мексике по решению команды.
Третья практика и квалификация пройдут в Мексике в субботу, гонка состоится в воскресенье.