СМИ: Квят попробует попасть в «Заубер» или «Уильямс»

В «Заубере» в следующем сезоне будет выступать Шарль Леклерк и, возможно, Маркус Эрикссон. А на место в «Уильямсе» претендуют Фелипе Масса, Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и тот же Маркус Эрикссон.

Квят выступает в «Формуле-1» с 2013 года. Первые два сезона он провел в «Торо Россо», после чего перешел в «Ред Булл». После четырех гонок сезона-2016 он вернулся в «Торо Россо». В текущем чемпионате он набрал только 5 очков, был выведен из состава после схода на «Гран-при Сингапура». После двух пропущенных гонок Квят вернулся за руль «Торо Россо» и выступил на «Гран-при США», где набрал 1 зачетный балл. Ранее стало известно, что оставшиеся три гонки сезона он также пропустит — в них за «Торо Россо» выступят Пьер Гасли и Брендон Хартли.