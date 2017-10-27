Конец «классики». Что убило интригу в Формуле-1

Источник: Reuters

В начале сезона, когда Хэмилтон и Феттель боролись между собой буквально за каждое очко, обитатели паддока и болельщики по всему миру предвкушали невероятно напряжённую дуэль. Казалось, соперники настолько равны, что их дуэль будет длиться до самого последнего круга финального Гран-при Абу-Даби, а сезон-2017 станет новой «классикой». Но теперь, за три гонки до окончания сезона, вопрос о титуле фактически закрыт: Хэмилтон находится буквально в одном шаге от чемпионства и даже в случае схода на предстоящем этапе в Мексике может одержать победу досрочно.



Как же так получилось и кто убил интригу в сезоне-2017?

Слабый «Ред Булл»

В конце прошлого года практически все были уверены, что главная угроза для «Мерседеса» будет исходить от «Ред Булл». Отдел аэродинамики Милтон-Кейнса считается самым продвинутым в Формуле-1, и на фоне послаблений в этой области многие рассчитывали, что именно «Ред Булл» добьётся максимального прогресса в межсезонье. Но австрийцы ожиданий, увы, не оправдали.

«Феррари» с первых же гонок поехала если не быстрее, то по меньшей мере на равных с «Мерседесом», выиграла первую гонку, а после шести этапов лидировала в чемпионате, опережая «Серебряные стрелы» на 17 очков. «Ред Булл» же за этот период отстал на 99 очков. Даже в 2016 году в шести первых гонках «Ред Булл» уступил лидеру Кубка конструкторов меньше — 76 очков.

Выяснилось, что мощность моторов «Рено» по-прежнему уступает показателям «Мерседеса», но вместе с этим обнаружились проблемы с шасси. Данные из аэродинамической трубы разошлись с реальными цифрами, и весь старт чемпионата ушёл на то, чтобы заново откалибровать оборудование. Когда эти проблемы были решены, «Рено» вроде бы тоже добился некоторого прогресса — двигатель всё ещё слабее, но уступает не так много. И в этот момент техника начала ломаться.



С середины сезона «Ред Булл» регулярно треплет нервы лидерам, а периодически и уверенно их побеждает. Так, триумф Макса Ферстаппена на «Сепанге» был весьма убедительным — RB13 была быстрейшей в той гонке. Тем не менее в целом «Ред Булл» всё равно набирает меньше очков, чем лидеры, и если в отдельных гонках RB13 — грозная сила (если не сломается), то для борьбы за чемпионство это по-прежнему недостаточно. Так, только во второй половине сезона, когда RB13 уже начала показывать результаты, «Ред Булл» проиграл «Мерседесу» 87 очков.

Вторые пилоты

Не помогли интриге и проблемы вторых пилотов «Феррари» и «Мерседеса». От Валттери Боттаса, который оказался в чемпионской команде лишь после внезапного ухода Нико Росберга, в первый сезон в «Серебряных стрелах» многого не ждали. Однако он сразу поехал довольно быстро, в Бахрейне завоевал свой первый поул, а чуть позже в России отпраздновал и первую победу.



Для Райкконена же начало сезона совсем не задалось. Правда, финский ветеран и в прошлом году на фоне Феттеля смотрелся несколько блёкло, да и, будучи напарником Алонсо, далеко не блистал. Стоит отметить, что порой проблемы у Кими возникали из-за собственной команды. Можно вспомнить не только Гран-при Монако, где тайминг пит-стопа Феттеля оказался куда более выгодным, чем у Райкконена, или Гран-при Венгрии, когда Кими попросили прикрыть Феттеля, испытывавшего проблемы с техникой, и оставить победу ему. Так или иначе, Райкконен набрал на 100 очков меньше, чем Себ, и занимает в чемпионате только пятую строчку — он уступает не только пилотам двух грандов, но и более стабильному (несмотря на все технические проблемы!) Даниэлю Риккардо.

А после летнего перерыва чёрная полоса началась и у Боттаса. Если в начале сезона казалось, что финн даже превосходит Хэмилтона, если W08 начинает капризничать — а такое случалось довольно часто, то во второй половине чемпионата Валттери раз за разом остаётся позади напарника и разрыв постоянно превышает разумные пределы. Боттас не раз подчёркивал, что пришёл в «Мерседес» бороться за титул, но пока у него даже меньше очков, чем у Феттеля, прошедшего через невероятную череду неудач в ходе азиатской серии. В итоге в ситуации, когда «Скудерия» с Феттелем «отвалилась», Валттери не сумел спасти интригу.

Поломки «Феррари»

Но окончательный приговор интриге в этом году подписала «Феррари». «Скудерия» начала сезон очень сильно, за последние годы у итальянцев столь удачных стартов ещё не было. Коллектив работал как единый механизм, стратеги гибко управлялись с тактикой. Отлично смотрелся болид: временами SF17H была быстрейшей машиной на трассе, временами — опережала конкурентов за счёт работы с резиной и общей эффективности. Болельщики вспомнили о другой, забытой много лет назад, «Феррари», которая боролась за чемпионаты. Первая половина сезона и вовсе осталась за итальянцами: свой летний отпуск на Барбадосе Хэмилтон проводил, уступая Феттелю 14 очков.

Вернувшись из отпуска, «Феррари» проиграла в Бельгии и Италии. И пусть Себ растерял всё преимущество в чемпионате, эти поражения не стали сюрпризом: на скоростных трассах «Мерседес» по-прежнему сильнее. Но вот дальше всё порушилось в один миг. «Большой цирк» отправился в Сингапур, где «Скудерия» должна была взять реванш, но вместо этого из первого поворота вылетели две разбитые машины, не способные продолжать гонку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZJfcmJFOYr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Confirmed: No action taken by the stewards . #F1 #Formula1 #SingaporeGP #Verstappen #Vettel #Raikkonen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1® (@f1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T16:09:03+00:00">Сен 17 2017 в 9:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Малайзии «Феррари» вновь была очень сильна, но в квалификации у Феттеля возникли проблемы с турбиной, и стартовать немцу пришлось с последнего ряда. Более того, прямо перед началом заезда такая же проблема вывела из борьбы Кими Райкконена, и у того не было шансов как-то сдержать Хэмилтона. Себ прорвался на четвёртое место, но проигрывал уже более 30 очков. Кошмар продолжился в Японии: отказ свечи зажигания, копеечной детали, и Феттель остаётся вне борьбы.

Сейчас, после 17 гонок и второго места Себа в Остине, немец отстаёт от лидера чемпионата на 66 очков. Это значит, что даже если Феттель выиграет три оставшиеся гонки, Хэмилтону достаточно набрать девять очков. Это значит, что если Хэмилтон не выйдет на старт в Мексике, а Феттель финиширует третьим (или ниже), Льюис автоматически станет чемпионом. Это значит, что если Хэмилтон финиширует пятым, а Феттель выиграет и обгонит всех на семь кругов, Льюис автоматически станет чемпионом. И если даже Хэмилтон в Мексике сойдёт, а Феттель одержит победу, все эти условия сохранятся для британца на следующем этапе в Бразилии.



История знает невероятные камбэки в борьбе за титул — именно так 10 лет назад Кими Райкконен принёс «Феррари» её последнее на данный момент чемпионство. Но в этот раз шансы действительно минимальные и выглядят скорее формальностью.

P. S. Несмотря на то что имя чемпиона мира практически наверняка известно заранее, а победы «Мерседеса» продолжаются, нельзя говорить, что этот сезон получился таким уж скучным. Новые автомобили с более развитой аэродинамикой вернули гонкам прежнюю энергетику. Обгонов стало меньше, но каждый из них стал намного содержательнее и куда более напряжённым, теперь это вновь искусство, а чтобы опередить соперника, требуется тщательно подготовить атаку и провести смелый манёвр.



Болиды стали более требовательными к гонщикам с физической точки зрения — и это видно даже со стороны, что делает заезды более захватывающими. В конце концов, самим пилотам гоняться стало интереснее, и их азарт напрямую передаётся зрителям — как на трибунах, так и у телеэкранов.

Наконец, несмотря на очередные победы, гегемония «Мерседеса» практически сошла на нет. У W08 уже нет того абсолютного преимущества, которое вывозило серебристые болиды на первое и второе место без всякой борьбы. Пусть «Феррари» проиграла, но «Скудерия» бросила вызов и показала, что «Мерседес» можно побеждать, и для этого не обязательно ждать новых моторов.