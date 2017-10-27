Ферстаппен извинился перед ФИА за свои высказывания после гонки в Остине
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в соцсетях принёс извинения за резкие высказывания после гонки
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в соцсетях принёс извинения за резкие высказывания после гонки
После гонки голландец заявил, что в бригаде стюардов есть один человек, который судит против него, и назвал его «идиотом». Предполагается, что этим стюардом является Гарри Коннелли.
«В дополнение к тому, что я уже сказал ранее на
Мои комментарии были сделаны в горячке момента. Я знаю, что слова, которые я использовал, были неуместны, и они не были направлены против