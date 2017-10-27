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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен извинился перед ФИА за свои высказывания после гонки в Остине

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в соцсетях принёс извинения за резкие высказывания после гонки Гран-при США, в которой он лишился подиума из-за пятисекундного штрафа, наложенного на него стюардами за обгон Кими Райкконена за пределами трассы.

Источник: РИА "Новости"

После гонки голландец заявил, что в бригаде стюардов есть один человек, который судит против него, и назвал его «идиотом». Предполагается, что этим стюардом является Гарри Коннелли.

«В дополнение к тому, что я уже сказал ранее на пресс-конференции ФИА, я бы хотел вновь извиниться за свои слова, сказанные после гонки Гран-при США.

Мои комментарии были сделаны в горячке момента. Я знаю, что слова, которые я использовал, были неуместны, и они не были направлены против какого-либо человека. Я конечно же не хотел нанести оскорбление. И я надеюсь, что мы сможем оставить это позади и насладиться предстоящим уик-эндом», — написал Ферстаппен в своём «Инстаграме».

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