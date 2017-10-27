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01:27 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон в Мексике со второй попытки попробует досрочно стать чемпионом «Формулы-1»

ТАСС, 27 октября. Программа 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2017 года — Гран-при Мексики — стартует в пятницу двумя свободными практиками.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на прошедшем этапе в США не смог с первой попытки досрочно оформить четвертый титул в карьере. Победы на Гран-при США британцу не хватило, поскольку его главный конкурент в чемпионате немец Себастьян Феттель из «Феррари» финишировал вторым и сохранил теоретические шансы на титул. В Мексике же сделать это ему будет сложнее: Хэмилтону для победы в чемпионате в гонке достаточно будет занять пятое место независимо от результата Феттеля. Ниже пятого места в нынешнем сезоне британец финишировал только один раз — на Гран-при Монако он стал седьмым.

Не выступит в Мексике, как и в последующих за ней Бразилии и Абу-Даби, российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят. Руководство команды объявило, что до конца сезона за коллектив поедут француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли. Квят ранее уже был отстранен от двух гонок — в Малайзии и Японии, но на этап в США команда вернула его в состав, поскольку второй пилот коллектива испанец Карлос Сайнс-младший перешел в «Рено», а Гасли в это время должен был участвовать в другой серии. Но даже несмотря на неплохую гонку в исполнении россиянина (10-е место), руководство решило сделать ставку в оставшихся трех гонках на Гасли и Хартли, при этом намекнув на то, что Квята не будет в команде и в следующем сезоне.

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Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата два года назад после 23-летнего перерыва. Первая гонка здесь прошла в 1963 году, однако уже в 1970-м Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и продержался там до 1992-го, после чего вновь был исключен по тем же причинам.

В 1968 году в Мехико прошли летние Олимпийские игры, и на территории автодрома были построены олимпийские объекты. Таким образом, этап в Мексике является вторым после Гран- при России, который проводится на территории бывшего Олимпийского парка. В 2015 году здесь победил чемпион мира прошлого сезона немец Нико Росберг, а в 2016-м успех в Мексике праздновал Хэмилтон.

Первая часть свободных заездов начнется в 18:00 мск, вторая — в 22:00. В субботу состоятся третья свободная практика (18:00) и квалификация (21:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (22:00).

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