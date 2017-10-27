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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон: Для меня было бы честью соперничать в одной команде с Риккардо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал недавнее заявление гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккардо, который намекнул, что хотел бы стать с британцем партнёром по команде.

Источник: AFP 2017

«Даниэль — фантастический пилот. Было бы честью соперничать с ним в одной команде. У него отличный характер и он всегда привносит много позитива в «Ред Булл». Мне кажется это здорово, когда люди говорят, что хотят соревноваться со мной в одной команде.

Я не обязательно должен верить в то, что многие хотят выступать со мной в одной команде, так как это может навредить с индивидуальной точки зрения. Но иногда такие вызовы это очень хорошо, это помогает расти.

Что касается Даниэля, у него великолепный партнёр по команде, и прежде он должен побеждать его. Всегда нужно справиться с нынешним соперником, прежде чем задумываться о ком-то другом. Это моё мнение, — приводит слова Хэмилтона F1i.

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