Хэмилтон: Для меня было бы честью соперничать в одной команде с Риккардо

Источник: AFP 2017

«Даниэль — фантастический пилот. Было бы честью соперничать с ним в одной команде. У него отличный характер и он всегда привносит много позитива в «Ред Булл». Мне кажется это здорово, когда люди говорят, что хотят соревноваться со мной в одной команде.

Я не обязательно должен верить в то, что многие хотят выступать со мной в одной команде, так как это может навредить с индивидуальной точки зрения. Но иногда такие вызовы это очень хорошо, это помогает расти.