Райкконен: Ферстаппен просто должен принять этот штраф

«Это просто следует принять. Иногда чувствуешь, что что-то идёт против тебя и это слишком сурово, но так бывает. Все говорят, что Мика Сало помог «Феррари», но на Гран-при Бельгии он выписал мне штраф просто так. Я получал много штрафов в своей жизни, но в следующий раз я просто пытался пилотировать иначе, чтобы получить другой результат.