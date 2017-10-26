Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Президент ФРГ после переговоров с Путиным назвал "открытые раны"
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Текущие события
Хоккей. НХЛ
27.10
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
27.10
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
27.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
27.10
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
27.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.10
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи1
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо РОТ1
Авангард0
Хоккей. НХЛ
27.10
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Металлург Мг4
Все события
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Химки» потерпели первое поражение в Евролиге
Мартина Хингис прокомментировала решение завершить карьеру
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Подарок врачу делает рецепт дороже
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
23:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Райкконен: Ферстаппен просто должен принять этот штраф

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со штрафом Макса Ферстаппена, который голландец получил на Гран-при США за обгон финна. По его словам, пилоту «Ред Булл» следует принять эту ситуацию и двигаться дальше.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Это просто следует принять. Иногда чувствуешь, что что-то идёт против тебя и это слишком сурово, но так бывает. Все говорят, что Мика Сало помог «Феррари», но на Гран-при Бельгии он выписал мне штраф просто так. Я получал много штрафов в своей жизни, но в следующий раз я просто пытался пилотировать иначе, чтобы получить другой результат.

Стюарды делают свою работу как могут. Я знаю, что это не самые приятные чувства, когда всё складывается против тебя. Но такова жизнь, — приводит слова Райкконена Eurosport.

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой»
Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка английской лиги
«Химки» потерпели первое поражение в Евролиге
Мартина Хингис прокомментировала решение завершить карьеру
Манчини vs Семин: сравнение игровых моделей лидеров РФПЛ
Вынесен вердикт по наказанию Неймара за удаление в матче Лиги 1
На кону боя Сергея Ковалева будет стоять пояс чемпиона WBO
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь