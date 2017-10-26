Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Райкконен: Ферстаппен просто должен принять этот штраф
Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со штрафом Макса Ферстаппена, который голландец получил на
Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со штрафом Макса Ферстаппена, который голландец получил на
«Это просто следует принять. Иногда чувствуешь, что
Стюарды делают свою работу как могут. Я знаю, что это не самые приятные чувства, когда всё складывается против тебя. Но такова жизнь, — приводит слова Райкконена Eurosport.