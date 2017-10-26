Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Алонсо и Вандорн будут оштрафованы на 35 позиций на Гран-при Мексики
Пилоты «Макларена» будут стартовать в гонке
Пилоты «Макларена» будут стартовать в гонке
О замене мотора на болиде Фернандо Алонсо стало известно практически сразу после
На машине Стоффеля Вандорна будут также заменены все основные элементы, в связи с чем бельгиец будет оштрафован на 35 мест, сообщает Motorsport.
«Надеюсь, это последний такой случай. Мы знаем, что с точки зрения скорости будет сложный