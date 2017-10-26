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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Алонсо и Вандорн будут оштрафованы на 35 позиций на Гран-при Мексики

Пилоты «Макларена» будут стартовать в гонке Гран-при Мексики с конца стартовой решётки. Оба гонщика получат штрафы за смену силовых установок.

Источник: РИА "Новости"

О замене мотора на болиде Фернандо Алонсо стало известно практически сразу после Гран-при США. Испанец получит 35 мест штрафа за смену всех компонентов силовой установки.

На машине Стоффеля Вандорна будут также заменены все основные элементы, в связи с чем бельгиец будет оштрафован на 35 мест, сообщает Motorsport.

«Надеюсь, это последний такой случай. Мы знаем, что с точки зрения скорости будет сложный уик-энд, потому планировали здесь получение штрафа, чтобы получить больше возможностей на последних двух этапах чемпионата, где у нас больше шансов на успешное выступление», — заявил Вандорн.

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