Алонсо и Вандорн будут оштрафованы на 35 позиций на Гран-при Мексики

На машине Стоффеля Вандорна будут также заменены все основные элементы, в связи с чем бельгиец будет оштрафован на 35 мест, сообщает Motorsport.

«Надеюсь, это последний такой случай. Мы знаем, что с точки зрения скорости будет сложный уик-энд, потому планировали здесь получение штрафа, чтобы получить больше возможностей на последних двух этапах чемпионата, где у нас больше шансов на успешное выступление», — заявил Вандорн.