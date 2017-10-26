Жак Вильнев: Хочется надеяться, что Квят не вернется

Источник: AFP 2017

По мнению канадца, у российского пилота было достаточно времени, чтобы доказать свою конкурентоспособность, но он этого не сделал и теперь вряд ли вернется на стартовую решетку.

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— Мне хочется надеяться, что это так, — цитирует Autosport Вильнева. — Просто посмотрите, чего он добился. Он вел себя высокомерно и агрессивно, что было абсолютно неоправданно, учитывая его результаты.

Вот и настала пора посадить за руль другого гонщика. Сколько времени было у него? Три года? Этого обычно достаточно, чтобы раскрыть свой потенциал.