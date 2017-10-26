Четвёртый титул Хэмилтона, дуэль новичков и другие интриги Гран-при Мексики
Удастся ли дебютантам из «Торо Россо» навязать бой «Рено» и станет ли Хэмилтон уже в эти выходные самым титулованным пилотом Британии?
Удастся ли дебютантам из «Торо Россо» навязать бой «Рено» и станет ли Хэмилтон уже в эти выходные самым титулованным пилотом Британии?
До конца сезона-2017 остаётся всего три гонки. Ещё пару месяцев назад казалось, что сражение за титул между Хэмилтоном и Феттелем будет идти до самого последнего круга финального
Представляем главные интриги
Победит ли
На обновлённый автодром имени братьев Родригес в Мехико Формула-1 вернулась лишь в 2015-м, и предстоящая гонка — только третий в новейшей истории «Больших призов» визит в Мексику, хотя первый этап здесь состоялся ещё в 1963 году. В последние два раза равных здесь не было «Мерседесам» — год назад выиграл Льюис Хэмилтон, а в 2015-м первенствовал Нико Росберг. Британец к тому моменту уже обеспечил себе чемпионство и просто доезжал сезон. В этом году «Серебряные стрелы» остаются фаворитами, но за победу придётся побороться.
Мексиканская трасса расположена высоко над уровнем моря, где более разреженный воздух, а потому нынешние турбированные моторы будут недополучать кислород и немного сдадут в мощности. Это немного нивелирует разницу в мощности моторов. Кроме того, по той же причине —
Всё это играет на руку соперникам «Мерседеса», который в конфигурации для максимальной прижимной силы смотрится хуже болидов «Ред Булл» и «Феррари». Так, SF70H уверенно завоевала дубли в Монако и Венгрии, а аэродинамика RB13 считается одной из самых совершенных на
Долго ли ещё ждать четвёртый титул Хэмилтона?
После катастрофической для Себастьяна Феттеля азиатской серии
С 1950 года в гонках Формулы-1 в общей сложности приняли участие 169 подданных английской королевы. 19 из них выигрывали
«Торо Россо» 2.0: Гасли и Хартли — кто кого?
Интрига вокруг состава «Торо Россо» отчасти разрешилась. К сожалению для российских болельщиков, не в пользу Даниила Квята — в Мексике и в двух оставшихся после неё гонках Фаэнцу будут представлять последний чемпион GP2 Пьер Гасли, а также чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «24 часов Ле-Мана» Брендон Хартли. Хельмут Марко ещё не определился с составом на сезон-2018, так что обоим гонщикам ещё нужно доказать свою скорость, поэтому будет интересно сравнить дебютантов на трассе.
Впрочем, стоит отметить, что у Пьера Гасли опыта всё же побольше, чем у Брендона Хартли.
Кубок конструкторов: продолжит ли прорыв «Рено»?
От выступлений Гасли и Хартли теперь также зависит итоговая картина Кубка конструкторов, где самая напряжённая борьба развернулась между «Торо Россо» и «Рено». Разрыв между командами теперь составляет всего пять очков — пока впереди Фаэнца, но только в предыдущей гонке Энстоун усилиями Карлоса Сайнса отыграл пять баллов. И, похоже, в борьбе этих двух команд шансы «Рено» предпочтительнее.
Первые четыре места Кубка конструкторов уже фактически распределены — скорее всего, уже в Мексике положение будет зафиксировано окончательно. А вот до пятого места «Рено» дотянуться по силам — сейчас французов отделяют от «Уильямса» 20 очков. Если всё для Хюлькенберга и Сайнса будет складываться удачно, трёх этапов может быть достаточно для рывка на пятую строчку.
Выберется ли из ямы «Хаас»?
Недавний
В этом сезоне «Хаас» выступает крайне нестабильно, а удачные гонки чередуются с оглушительными провалами. Если в «Хаасе» надеются побороться с «Рено» и «Торо Россо» в Кубке конструкторов, то инженерам уже сейчас необходимо разобраться с автомобилем. «В данный момент наша ахиллесова пята — это шины, — говорит Ромен Грожан. — Мы работаем, чтобы найти ответы. Пока их нет, но иногда нам удавалось нащупать верное направление. Нужно приехать на трассу, а там видно будет».
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