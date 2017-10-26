Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подлодка «Воронеж» накрыла эскадру одной ракетой
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Лучший детективщик Скандинавии рассказал, что его связывает с РФ
Поклонская вспомнила слова Собчак о «генетическом отребье»
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев1
Металлург Мг0
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. НХЛ
27.10
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
27.10
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
27.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
27.10
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
27.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.10
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
27.10
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
Четвёртый титул Хэмилтона и другие интриги Гран-при Мексики
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Четвёртый титул Хэмилтона, дуэль новичков и другие интриги Гран-при Мексики

Удастся ли дебютантам из «Торо Россо» навязать бой «Рено» и станет ли Хэмилтон уже в эти выходные самым титулованным пилотом Британии?

Источник: AP 2017

До конца сезона-2017 остаётся всего три гонки. Ещё пару месяцев назад казалось, что сражение за титул между Хэмилтоном и Феттелем будет идти до самого последнего круга финального Гран-при, но финальные аккорды этого сражения звучат уже сейчас. В США «Феррари» окончательно проиграла Кубок конструкторов, а теперь Себастьяну Феттелю нужно настоящее чудо, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на чемпионство.

Представляем главные интриги Гран-при Мексики, 18-го этапа чемпионата мира Формулы-1.

Читайте также
Хэмилтон не хочет выступать в гонках «24 часа Ле-Мана» и «Инди 500»

Победит ли кто-нибудь «Мерседес»?

На обновлённый автодром имени братьев Родригес в Мехико Формула-1 вернулась лишь в 2015-м, и предстоящая гонка — только третий в новейшей истории «Больших призов» визит в Мексику, хотя первый этап здесь состоялся ещё в 1963 году. В последние два раза равных здесь не было «Мерседесам» — год назад выиграл Льюис Хэмилтон, а в 2015-м первенствовал Нико Росберг. Британец к тому моменту уже обеспечил себе чемпионство и просто доезжал сезон. В этом году «Серебряные стрелы» остаются фаворитами, но за победу придётся побороться.

Мексиканская трасса расположена высоко над уровнем моря, где более разреженный воздух, а потому нынешние турбированные моторы будут недополучать кислород и немного сдадут в мощности. Это немного нивелирует разницу в мощности моторов. Кроме того, по той же причине — из-за разреженного воздуха — аэродинамика автомобилей будет генерировать меньше прижимной силы, а потому антикрылья будут выкручены на максимум.

Всё это играет на руку соперникам «Мерседеса», который в конфигурации для максимальной прижимной силы смотрится хуже болидов «Ред Булл» и «Феррари». Так, SF70H уверенно завоевала дубли в Монако и Венгрии, а аэродинамика RB13 считается одной из самых совершенных на пит-лейне. При этом турнирных задач ни у «Феррари», ни у «Ред Булл» практически не осталось: австрийцы уже давно не участвуют в чемпионской гонке, а шансы Феттеля тают на глазах, зато оба коллектива отчаянно нуждаются в победе и готовы рисковать — терять им больше нечего.

Читайте также
Ферстаппены скандалят, «Мерседес» выигрывает Кубок. Итоги Гран-при США

Долго ли ещё ждать четвёртый титул Хэмилтона?

После катастрофической для Себастьяна Феттеля азиатской серии Гран-при борьба за титул превратилась в формальность — Льюису Хэмилтону достаточно финишировать в Мексике пятым, и он гарантированно станет чемпионом 2017 года. Даже если Хэмилтон не финиширует, он всё равно может стать чемпионом уже сейчас: обоюдный сход автоматически сделает Льюиса недостижимым для Феттеля в двух оставшихся гонках — Себу остаётся только побеждать и надеяться на проблемы соперника. Тем не менее почти наверняка уже в эти выходные Хэмилтон станет самым титулованным гонщиком Британии.

С 1950 года в гонках Формулы-1 в общей сложности приняли участие 169 подданных английской королевы. 19 из них выигрывали Гран-при, больше всех побед у Хэмилтона — 62, в два раза больше, чем у любого другого британца. Десять становились чемпионами, и чаще всех — Льюис Хэмилтон и Джеки Стюарт, у которых в данный момент по три титула. Таким образом, четвёртое чемпионство — последняя регалия, отделяющая Хэмилтона от звания наиболее заслуженного британского гонщика всех времён.

Читайте также
Конец истории. Квят не вернется

«Торо Россо» 2.0: Гасли и Хартли — кто кого?

Интрига вокруг состава «Торо Россо» отчасти разрешилась. К сожалению для российских болельщиков, не в пользу Даниила Квята — в Мексике и в двух оставшихся после неё гонках Фаэнцу будут представлять последний чемпион GP2 Пьер Гасли, а также чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «24 часов Ле-Мана» Брендон Хартли. Хельмут Марко ещё не определился с составом на сезон-2018, так что обоим гонщикам ещё нужно доказать свою скорость, поэтому будет интересно сравнить дебютантов на трассе.

Впрочем, стоит отметить, что у Пьера Гасли опыта всё же побольше, чем у Брендона Хартли. Во-первых, француз много лет работал с резиной «Пирелли» и проводил регулярные сессии на симуляторах, в то время как Хартли уже давно ничего не водил в открытом кокпите. Во-вторых, Гасли отъездил в «Торо Россо» уже два этапа и лучше знаком с командой. В то же время Гасли ещё ни разу не гонялся в Мексике, а Хартли дважды выигрывал «6 часов Мексики», включая гонку этого сезона, состоявшуюся в начале сентября.

Читайте также
Сайнс: Первый уик-энд с «Рено» прошёл почти идеально

Кубок конструкторов: продолжит ли прорыв «Рено»?

От выступлений Гасли и Хартли теперь также зависит итоговая картина Кубка конструкторов, где самая напряжённая борьба развернулась между «Торо Россо» и «Рено». Разрыв между командами теперь составляет всего пять очков — пока впереди Фаэнца, но только в предыдущей гонке Энстоун усилиями Карлоса Сайнса отыграл пять баллов. И, похоже, в борьбе этих двух команд шансы «Рено» предпочтительнее.

Первые четыре места Кубка конструкторов уже фактически распределены — скорее всего, уже в Мексике положение будет зафиксировано окончательно. А вот до пятого места «Рено» дотянуться по силам — сейчас французов отделяют от «Уильямса» 20 очков. Если всё для Хюлькенберга и Сайнса будет складываться удачно, трёх этапов может быть достаточно для рывка на пятую строчку.

Читайте также
Команды Формулы-1 тратят рекордные деньги. Это очень плохо

Выберется ли из ямы «Хаас»?

Недавний Гран-при США для «Хааса» сложился просто катастрофически. При домашних трибунах подопечные Джина Хааса выглядели несколько беспомощно, в квалификации боролись с «Зауберами», а на финише только Грожан смог опередить Эрикссона — Магнуссен оказался последним. При этом никаких серьёзных проблем у команды не возникло. «Просто не было скорости», — развёл руками руководитель коллектива Гюнтер Штайнер.

В этом сезоне «Хаас» выступает крайне нестабильно, а удачные гонки чередуются с оглушительными провалами. Если в «Хаасе» надеются побороться с «Рено» и «Торо Россо» в Кубке конструкторов, то инженерам уже сейчас необходимо разобраться с автомобилем. «В данный момент наша ахиллесова пята — это шины, — говорит Ромен Грожан. — Мы работаем, чтобы найти ответы. Пока их нет, но иногда нам удавалось нащупать верное направление. Нужно приехать на трассу, а там видно будет».

Читайте также
Алонсо в Мексике получит новый мотор и штраф

Прогноз погоды

Уик-энд в Мехико обещает быть солнечным и тёплым, однако вероятность осадков в день гонки всё же остаётся. Метеорологи оценивают её в 20%.

27 октября: ясно, без осадков, ветер — 5 м/с, 24 °C.

28 октября: переменная облачность, вероятность осадков — 10%, ветер — 4 м/с, 22 °C.

29 октября: переменная облачность, вероятность осадков — 20%, ветер — 4 м/с, 22 °C.

 «Мои костюмы не из секс-шопа». Косплеерша Мари-Клод Бурбонэ
Аникеева приговорена к 4,5 года колонии и объявлена в розыск. Детали
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
Хингис завершит карьеру после Итогового чемпионата WTA
Дисквалификация Грегорин. Нужно ли беспокоиться России
Квяту не дали попрощаться с командой после отстранения
МЧМ без Сергачёва и Дронова? Как выкашивали лидеров «молодёжки»
Кокорин: С Божовичем у нас не срослось
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь