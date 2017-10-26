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17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон не хочет выступать в гонках «24 часа Ле-Мана» и «Инди 500»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон исключил возможность своего участия в других чемпионатах, при этом выразив поддержку идеи выступления гонщиков в различных сериях.

Источник: AFP 2017

«У меня нет никакого желания участвовать в других гонках. Нет таких серий, в которых мне хотелось бы участвовать. Было бы неплохо, если бы у меня была страсть к «Инди 500» или к гонке «24 часа Ле-Мана», но её нет, желание находится на нуле.

Вместе с тем, я очень уважаю гонкую «Инди 500″ и я следил за ней, когда Алонсо стал её участником. Это было захватывающе. Мне нравится мысль о том, что пилоты участвуют в разных сериях. Я уважаю это, а скорости в IndyCar бывают пугающими. У меня есть возможность выступить там, но я не планирую ничего такого», — приводит слова Хэмилтона Daily Express.

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