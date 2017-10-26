Конец истории. Квят не вернется

Теперь официально: Даниил Квят больше не вернется в «Формулу-1». Об этом в интервью немецкому изданию Autobild сообщил глава программы поддержки молодых пилотов «Ред Булл» Хельмут Марко. По сути, австриец признал, что компания больше не верит в Квята — а значит, держать Даниила в чемпионате не имеет смысла.

ЗА ЧТО ОТСТРАНИЛИ РОССИЯНА?

Источник: AP 2017

Квят был нестабилен, не показывал прогресса и устраивал странные аварии. Гоночный коллектив «Торо Россо», в котором Даниил провел последние два года, нужен компании «Ред Булл» для того, чтобы обкатывать молодых пилотов. Ошибки здесь простительны — но только в том случае, если в результате гонщик делает выводы и показывает, что способен избавиться от огрехов пилотажа. Квят повторял одни и те же ошибки с завидным постоянством — и почти никогда не признавал свою ответственность за аварии.

Показателен пример «Гран-при Великобритании-2017», когда россиянин врезался в собственного напарника Карлоса Сайнса. Квят испортил гонку и себе, и партнеру, получил штраф от судей — но все равно не признал свою вину в инциденте. А в сентябрьском «Гран-при Сингапура» Даниил впечатался в стену на ровном месте — без единой видимой причины.

«Временами Квят чертовски быстр. Видно, что у него природный талант, но Даниилу не хватает стабильности», — охарактеризовал россиянина его бывший партнер по команде «Ред Булл» Дэн Риккьярдо. На аварии и впрямь можно было бы закрыть глаза, если бы в остальное время Квят выдавал результат. Увы, в плане чистой скорости Даниил также не блистал. По итогам 14 «Гран-при», проведенных в одной команде с Карлосом Сайнсом, россиянин набрал 4 очка. Его напарник — в 12 раз больше, 48 баллов. Игнорировать спортивные результаты в «Ред Булл» не могли.

КТО ЕГО ЗАМЕНИТ?

Пьер Гасли | Источник: AP 2017

Так получилось, что в «Торо Россо» одновременно сменились оба гонщика. Сайнс ушел на повышение в «Рено» — французская команда давно хотела заполучить Карлоса, который впечатлил всех своей скоростью и стабильностью. Квят никого не привлек — «перепродать» проигрывающего россиянина соперникам «Ред Булл» не смогли бы при всем желании.

Места в «Торо Россо» достались новичкам Пьеру Гасли и Брендону Хартли. Гасли — чемпион «Формулы-2», главной кузницы талантов для «Формулы-1». Хартли — давний воспитанник «Ред Булл», входивший в программу поддержки молодых пилотов еще в 2009 году. На счету Брендона победа в престижном марафоне «24 часа Ле-Мана»: с таким багажом новозеландец должен быстро освоиться в «Формуле-1».

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?

Источник: AP 2017

«Ред Булл» долго верил в Квята, но к исходу четвертого года в «Ф-1» терпение австрийцев закончилось. На протяжении карьеры в «Формуле-1» Квяту постоянно давали вторые шансы. Сначала Даниил не справился с работой в 2016 году: на «Гран-при России» в Сочи пилот устроил глупую аварию, после которой его разжаловали из «Ред Булл». Многие были уверены, что Квята уволят совсем. Но вместо этого Даниилу позволили завершить сезон в «Торо Россо».

Сезон получился слабым, а в это время в «Формуле-2» блистал другой протеже «Ред Булл» Пьер Гасли. Журналисты и болельщики вновь были уверены, что Квят не сохранит место в «Формуле-1»: Гасли был слишком хорош, чтобы лишать его шанса на дебют. Вместо этого «Ред Булл» продлила контракт с Квятом, а Гасли отправила на скамейку запасных. Это решение выбивалось из привычной логики: за годы в «Формуле-1» «Ред Булл» приучила публику к тому, что без сожалений избавляется от недостаточно быстрых пилотов. За всю 12-летнюю историю «Ред Булл» в «Ф-1» свой второй, а потом и третий шанс в чемпионате получил только один человек — Даниил Квят.

Поклонники автоспорта часто сетуют, что молодым пилотам не дают достаточно времени, чтобы освоиться на высшем уровне. «Формула-1» — жесткий мир, и после одного неудачного сезона гонщиков часто выгоняют. С Квятом было не так. Российским болельщикам не в чем упрекнуть команду. Все четыре года «Ред Булл» горой стояла за Даниила и ни разу не дала усомниться в том, что полностью поддерживает своего пилота. Все составляющие для успеха у Квята были.

Привязанность «Ред Булл» к россиянину можно объяснить тем, что в молодежных сериях Квяту требовалось больше времени, чтобы проявить себя. Возможно, команда рассчитывала, что Даниилу просто нужны дополнительные гонки на раскачку, а когда адаптационный период пройдет, уфимец сможет быть таким же быстрым и стабильным, как пять лет назад в юниорских сериях. Не смог.

ЭТО НАСОВСЕМ?

Источник: AP 2017

Да. В прессе появляются дикие слухи о переговорах Квята с «Уильямсом», но верить этим разговорам не стоит. Во-первых, у британцев множество более привлекательных вариантов — от выздоравливающего Роберта Кубицы до сверхбыстрого и готового на маленькую зарплату Паскаля Верляйна. Во-вторых, Квята не отпустят из «Ред Булл»: контракт Даниила рассчитан до конца 2019 года.

Это означает, что в ближайшие два сезона австрийцы будут полностью распоряжаться карьерой россиянина. У Квята не будет выбора — он станет выступать там, где скажет «Ред Булл». Это может быть японская «Суперформула», где в 2017 году блистал Гасли. Или чемпионат мира гонкам на выносливость, в календарь которого входит «24 часа Ле-Мана». Или кузовная серия DTM, давно интересующаяся пилотами из России. Наконец, Квят может просто числиться резервным гонщиком «Торо Россо». В этом случае Даниил будет приезжать на каждый «Гран-при» «Формулы-1», но за руль его пустят только в случае травмы одного из пилотов.

ЕСТЬ ЕЩЕ РОССИЯНЕ НА ПОДХОДЕ?

Да. Буквально через день после отстранения Квята команда «Феррари» объявила о зачислении в собственную Академию пилотов россиянина Роберта Шварцмана. Петербуржцу 18 лет, и сейчас он занимает четвертое место в европейском кубке Формулы-Renault 2.0.

Шварцман уверенно идет по ступеням молодежных гоночных серий, и при должных результатах сможет дорасти до «Формулы-1» через два-три года. У «Феррари» уже есть позитивный опыт трудоустройства своих протеже в чемпионат мира. В 2013 году скудерия привела в «Формулу-1» Жюля Бьянки, а в следующем сезоне в международном первенстве дебютирует еще один ставленник итальянцев Шарль Леклер.

В юности пути Шварцмана и Квята были похожи: оба пилота долго жили и выступали в Италии, оба в совершенстве владеют итальянским и английским языком. Возможно, с третьей попытки у России все-таки появится гонщик, который сможет надолго закрепиться в «Формуле-1». Осталось дождаться сезона-2021.

Антон ПОГОРЕЛЬСКИЙ, Motorsport.com — специально для «СЭ».

Даниил КВЯТ, родился 26 апреля 1994 года в Уфе.

Источник: Спорт-Экспресс

С 12 лет ради автогоночной карьеры жил в Италии, в 2010 году попал в программу поддержки молодых пилотов «Ред Булл».

С 2010 по 2013 годы выступал в младших формулических сериях до тех пор, пока в 2013 году уверенно не выиграл чемпионат GP3 и не стал тест-пилотом «Торо Россо».

В сезоне-2014, в год дебюта «Гран-при России», заменил в «Торо Россо» Даниэля Риккьярдо, переведенного в главную команду «Ред Булл».

После года в «Торро Россо» приглашен в «Ред Булл» на место ушедшего в «Феррари» Себастьяна Феттеля.

В 2015 году завоевал первый подиум «Формулы-1» в карьере, став вторым на «Гран-при Венгрии». В общем зачете чемпионата финишировал седьмым, на одну позицию выше напарника Даниэля Риккьярдо.

В 2016 году после столкновения с Феттелем на «Гран-при России» был заменен в главной команде «Ред Булла» на Макса Ферстаппена. При этом остался в «Формуле-1» получив место, которое голландец занимал в «Торо Россо».