Марко отстранил Квята сразу после ГП США и не дал ему попрощаться с командой

Источник: AP 2017

Нынешний сезон команда из Фаэнцы завершит с парой пилотов Гасли — Хартли. Позже сообщалось, что в «Ред Булл» не станут препятствовать Квяту в поисках новой команды в Ф-1.

Теперь же появились новые подробности ухода Квята из «Торо Россо». Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объявил пилоту о своём решении практически сразу после завершения гонки Гран-при США, в которой россиянину удалось финишировать 10-м. Более того, функционер даже не предоставил Квяту возможности попрощаться с командой, с которой он провёл последние несколько лет, и предложил ему покинуть автодром, сообщает итальянская редакция Motorsport.