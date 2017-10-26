Марко отстранил Квята сразу после ГП США и не дал ему попрощаться с командой
25 октября стало известно, что руководство «Ред Булл» отстранило российского пилота Даниила Квята от гонок в составе «Торо Россо».
25 октября стало известно, что руководство «Ред Булл» отстранило российского пилота Даниила Квята от гонок в составе «Торо Россо».
Нынешний сезон команда из Фаэнцы завершит с парой пилотов Гасли — Хартли. Позже сообщалось, что в «Ред Булл» не станут препятствовать Квяту в поисках новой команды в Ф-1.
Теперь же появились новые подробности ухода Квята из «Торо Россо». Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объявил пилоту о своём решении практически сразу после завершения гонки
Таким образом, можно предположить, что решение о составе пилотов «Торо Россо» на оставшиеся