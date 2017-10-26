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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Марко отстранил Квята сразу после ГП США и не дал ему попрощаться с командой

25 октября стало известно, что руководство «Ред Булл» отстранило российского пилота Даниила Квята от гонок в составе «Торо Россо».

Источник: AP 2017

Нынешний сезон команда из Фаэнцы завершит с парой пилотов Гасли — Хартли. Позже сообщалось, что в «Ред Булл» не станут препятствовать Квяту в поисках новой команды в Ф-1.

Теперь же появились новые подробности ухода Квята из «Торо Россо». Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объявил пилоту о своём решении практически сразу после завершения гонки Гран-при США, в которой россиянину удалось финишировать 10-м. Более того, функционер даже не предоставил Квяту возможности попрощаться с командой, с которой он провёл последние несколько лет, и предложил ему покинуть автодром, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Таким образом, можно предположить, что решение о составе пилотов «Торо Россо» на оставшиеся Гран-при было принято ещё до этапа в США. В Остине Квят получил возможность выступить благодаря уходу Карлоса Сайнса в «Рено» и ожидавшемуся выступлению Пьера Гасли на последнем этапе чемпионата Супер Формулы.

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