Почему сезон-1997 — лучший в истории Формулы-1
20 лет назад в Формуле-1 было реально круто. И дело даже не в аварии Шумахера и Вильнёва.
20 лет назад в Формуле-1 было реально круто. И дело даже не в аварии Шумахера и Вильнёва.
Да, мы выбрали провокационный и привлекательный заголовок, чтобы вы кликнули. Но ни капли лжи в материале нет: ничего лучшего с 1992 года, когда Формулу-1 начали транслировать в России, вы не видели. Да и вообще сезон-97 — украшение формульной истории. Сейчас мы легко это докажем.
Кто последний за победой?
В 2017-м все готовы порадоваться, что «Феррари» начала конкурировать с «Мерседесом», и в их спор изредка встревает «Ред Булл».
Да, там за чемпионство тоже бились лишь два гонщика, но ни о каком доминировании «Уильямса» и «Феррари» не было и речи. Регулярно на первые роли выходил «Макларен», но зачастую лидерство Хаккинена и Култхарда заканчивалось пожаром мощных, но жутко ненадёжных моторов «Мерседес». И всё же команда Рона Денниса заслуженно взяла три победы.
До своей аварии в Монреале нервы Шумахеру и Вильнёву трепал Оливье Панис на «Лижье», стабильно приезжавший на подиумы благодаря достойной технике и шинам «Бриджстоун». Время от времени напоминал о былом величии «Бенеттон», в хорошие дни грозной формой обладал «Джордан» с юными Физикеллой и
Свистопляска результатов
В наши дни мы рассуждаем, кому из фаворитов трасса подойдёт лучше. Счастливчик нацеливается на победный дубль, менее удачный соперник — просто на топ-3. 1997-й посмеётся над подобным «разнообразием» результатов: за весь год Вильнёв и Шумахер НИ РАЗУ вместе не поднялись на подиум! Да, не обошлось без глупых ошибок и обидных технических сходов, три раза они становились первым и четвёртым, но факт есть факт.
От трассы к трассе результаты варьировались, словно
Шинные войны
Когда у болельщиков спрашивают, что им хотелось бы вернуть в Формулу-1, популярны два ответа: дозаправки и конкуренцию шинников. В 1997-м было и то, и другое. И шинная война между «Гудьиром» и «Бриджстоуном» шла что надо! Доминаторы Ф-1 из «Гудьира» обросли жирком, успокоились и были весьма удивлены, когда «Бриджстоун» начал давать бой, даже не располагая
На некоторых трассах японские шины были особенно хороши, а вот «Гудьир» славился тем, что нередко поставлял бракованные комплекты шин,
Шок-выступления
Все мы любим красивые либо шокирующие истории — в 1997-м их было сколько душе угодно. Возьмём, например, последнюю в карьере победу Герхарда Бергера. Австриец пропустил несколько гонок
Всем памятен
А как насчёт этапа на «Нюрбургринге», когда Ральф Шумахер на старте выбил из гонки брата?! Вот сюжет: казалось, что родной брат лишил Михаэля всех шансов за титул, ведь за два
Мы могли бы ещё вспомнить феноменальное доминирование Шумахера в Монако, выигрыш Вильнёва в Аргентине на фоне проблем со здоровьем, борьбу Физикеллы за победу в Германии, аварию Паниса в Канаде, лидерство Трулли в Австрии, спорную дисквалификацию Вильнёва и мастерские обгоны Ирвайна в Японии, крах «Лолы», которую спонсор заставил дебютировать в Формуле-1 на год раньше, а потом бросил после первой же провальной гонки… Ну вы поняли: это был
Херес
Этот год не мог закончиться
В этом окончании также были первая в карьере победа Хаккинена (как намёк на расклад следующего сезона), четвёртая стартовая позиция Хилла и финальная гонка «Уильямса» в знаменитых цветах «Ротманс». А ещё — последний успех «Рено» перед уходом на несколько лет и заключительный
Формула-1. Сезон-1997. Личный зачёт
1. Жак Вильнёв («Уильямс») — 81 очко, 7 побед (DSQ). Михаэль Шумахер («Феррари») — 78 очков, 5 побед
2. Хайнц-Харальд Френтцен («Уильямс») — 42 очка, 1 победа
3. Дэвид Култхард («Макларен») — 36 очков, 2 победы
4. Жан Алези («Бенеттон») — 36 очков
5. Герхард Бергер («Бенеттон») — 27 очков, 1 победа
6. Мика Хаккинен («Макларен») — 27 очков, 1 победа
7. Эдди Ирвайн («Феррари») — 24 очка
8. Джанкарло Физикелла («Джордан») — 20 очков
9. Оливье Панис («Лижье») — 16 очков
10. Джонни Херберт («Заубер») — 15 очков