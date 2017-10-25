Квят вышел на биржу труда

Источник: AFP 2017

Консультант программы подготовки пилотов «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что россиянин Даниил Квят точно не выйдет на старт в оставшихся гонках нынешнего сезона. Ранее команда «Торо Россо» — дочернее подразделение «Ред Булл» — обнародовала состав на ближайший «Гран-при Мексики», в котором значатся француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли. Это оставляло надежду, что Квят выступит в Бразилии или в Абу-Даби. Однако после слов Марко стало очевидно — нынешний чемпионат для Даниила завершен. А, возможно, завершена и вся карьера в «королевской серии».

— Квят не вернется. Мы считаем, что ему не удастся исправиться в долгосрочной перспективе, — заявил Марко. — В оставшихся гонках выступят Гасли и Хартли, а дальше посмотрим.

Теоретически Квят, контракт которого с «Ред Буллом» заканчивается только через два года, еще может быть вызван на гонки «Формулы-1» в случае экстремальной ситуации — например, травмы одного из призовых гонщиков. Однако вероятность этого низка. Во-первых, в отсутствие перспектив Даниил сам не горит желанием таскать из огня каштаны для команды, которая его отвергла. А, во-вторых, у «Торо Россо» есть еще резервный пилот Шон Гелаэль из Индонезии, принимавший участие в свободных заездах на «Гран-при США».

СЛОВО СПОНСОРАМ

Команда «Уильямс», на данный момент не определившаяся с кандидатурой второго пилота на 2018 год, — самый лучший из возможных вариантов продолжения карьеры Квята. Одним из гонщиков этой конюшни в будущем году железно станет канадец Лэнс Стролл, имеющий солидную финансовую поддержку. На вторую позицию претендуют Фелипе Масса, Паскаль Верляйн, Роберт Кубица и Пол Ди Реста. Все они имеют опыт выступления в «Формуле-1» и являются серьезными конкурентами для Квята.

Правда, Массе уже 36 лет, а у Верляйна и Кубицы есть проблемы со здоровьем. Главный минус Даниила — за ним не стоят никакие корпорации, и в лучшее разрыва с «Ред Булл» он будет гол как сокол. Определяющим здесь может стать мнение спонсоров «Уильямса». Насколько ли им интересен российский рынок и Квят лично мы узнаем совсем скоро. Как утверждает Sky Sports, «Ред Булл» не будет препятствовать Даниилу в поисках другой команды.

Первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров поддержал Даниила Квята, заявив, что от новичков «Торо Россо» сложно ждать выдающихся результатов.

— Как спортсмен спортсмена, я поддерживаю Даню в такой ситуации, — отметил Петров, в 2010—2012 года проведший в «Формуле-1» три сезона. — С другой стороны, это решение команды, и его оспаривать или как-то обсуждать сложно. По каким причинам оно принято, известно только им.

Даниил КВЯТ | Источник: AFP 2017

Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин считает, что дороги назад в «Ред Булл» Квяту больше нет, но это не значит, что он точно покинет «Формулу-1».

— Решение принято, думаю, еще до встречи Марко с Квятом в США, — считает Ермилин. — Надеюсь, что это ему было сказано в глаза после гонки. А не так, чтобы он узнал о нем из прессы. Да, для Даниила все вышло не очень хорошо, но возможности еще есть.

— Что теперь делать Квяту, который сам говорил, что у него контракт еще на два года?

— «Формула-1» — мир очень жесткий. Там достаточно вольно позволяют себе расторгать контракты «в интересах дела». Если они хорошо прописаны, то с соответствующими отступными. Важно, чтобы у Даниила сейчас были развязаны руки. У него сейчас есть время попробовать договориться с «Уильямсом», других вакансий уже нет. Правда, он не единственный кандидат на это место.

— Не поздно ли договариваться с «Уильямсом»? К тому же спонсор команды настаивает на том, чтобы один из призовых пилотов был старше 25 лет, а у них уже есть Лэнс Стролл.

— Для спонсора возраст Квята не станет серьезным ограничением, и с ними можно договориться. Он достаточно взрослый. По срокам — хорошо, что это случилось сейчас, когда еще есть шанс. Вполне в манере Марко было бы сделать такое заявление по окончании сезона, вот тогда уже точно было бы поздно.

— А если ничего не выйдет?