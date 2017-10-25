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14:34 (мск), источник: Р-Спорт

Косаченко: «Ред Булл» заинтересован в Квяте, иначе бы уже расторг с ним контракт

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт, Елена Дьячкова. «Ред Булл», несмотря на исключение Даниила Квята из команды «Торо Россо», все еще в нем заинтересован, а иначе бы контракт уже был бы расторгнут; россиянин имеет перспективы продолжения карьеры в автогонках, заявила агентству «Р-Спорт» бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко.

Источник: РИА "Новости"

Квят, дебютировавший в «Формуле-1» в 2014 году в составе «Торо Россо», со следующего сезона выступал за главную команду — «Ред Булл», из которой по ходу чемпионата был переведен обратно в «Торо Россо». Завершить 2017 год в ее составе Квят не смог: в среду консультант компании Red Bull Хельмут Марко заявил, что россиянин больше не вернется в команду.

«Мы видели массу примеров, как быстро и легко решалась судьба пилотов, которые “Ред Булл” были не нужны. В одночасье им присылалось смс-сообщение, и на следующий день они уже оказывались за рамками этой большой программы. Если этого не произошло, значит, “Ред Булл” заинтересован в Квяте. Идет рабочий процесс. Я уверена, что сейчас стороны находятся в переговорах», — сказала Косаченко по телефону.

«Если Даниил останется в “Ред Булл”, ему будет предложена какая-то другая серия. Это могут быть гонки на выносливость, любые кузовные соревнования. Квят еще достаточно молодой, и у него есть перспектива продвинуться в другой серии. На “Формуле-1” мир не заканчивается, можно построить карьеру в любом другом виде», — добавила она.

По мнению Косаченко, контракт россиянина с его командой составлен не столь жестко и грамотно, как у его коллег по «Формуле-1». «У тех же Карлоса Сайнса и Макса Ферстаппена есть серьезная юридическая и менеджерская поддержка. Полагаю, что их контракты просто составлены чуть грамотнее и жестче, чем у Дани. Контракт позволяет так поступать с Квятом — пересаживать его с места на место, высаживать его из машины или возвращать», — считает собеседница агентства.

В уходе из «Ред Булл» никакого ужаса нет.

Косаченко полагает, что в случае, если Квят и «Ред Булл» приостановят сотрудничество, у пилота есть шанс найти себе новую команду. «Мест в “Формуле-1” становится все меньше буквально с каждым днем, это понятно. Вариант прекращения сотрудничества между Квятом и “Ред Булл” вполне возможный, и никакого ужаса в этом нет. Тот же Брендон Хартли, который сейчас заменил Даню, тоже ранее был в системе “Ред Булл” и расстался с ней. На этом мир не заканчивается, как и карьера пилота», — подчеркнула эксперт.

Но для проведения успешных переговоров, по мнению Косаченко, у Квята нет необходимого менеджмента.

«У него еще есть несколько вариантов договориться с рядом команд “Формулы-1”, поискать себе там место. Я полагаю, что это довольно сложные варианты, особенно с учетом того, что, в общем-то, в течение всей карьеры у Дани не было как такового менеджера, который бы проводил за него переговоры, мог бы взять на себя самую сложную юридическую и переговорную часть», — заявила Косаченко.

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