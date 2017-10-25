Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Даниил Квят официально получил от «Ред Булл» чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах.
Даниил Квят официально получил от «Ред Булл» чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах.
Успешное выступление на
Внезапный «Уильямс»
После финиша
Кто у Даниила в конкурентах? Фелипе Масса («Уильямс» явно не горит желанием продлевать контракт с ветераном, иначе давно сделал бы это), Пол ди Реста (никаких значимых достижений в Ф-1), Роберт Кубица (блестящий гонщик, но с травмированной рукой) и Паскаль Верляйн (бесспорный талант, поддержка «Мерседеса», но небольшой опыт и проигрыш Окону места в «Форс Индия»). При этом Верляйну и Квяту нет 25 лет, что приведёт к вопросам от титульного спонсора «Мартини». Впрочем, Лоу уже заверил: это вопросы решаемые.
Скажем прямо: если Кубица в порядке, то ехать должен однозначно он. Если есть проблемы, то есть и шансы для Квята, чьим главным соперником видится Верляйн. Паскаля, в отличие от Даниила, не так болтало по Ф-1, но он не выступал даже в
У Квята продолжает действовать контракт с «Ред Булл» (по информации самого россиянина, до конца 2019 года), но вряд ли «быки» будут вставлять палки в колёса и мешать Даниилу искать другое место в Ф-1. В конце концов, сэкономят на зарплате или компенсации за досрочное расторжение. Или даже прицепят небольшой логотип на «Уильямс» — на всякий случай.
Формула-1 без места
Остаться в Формуле-1 в теории можно и без роли боевого пилота. Например, переквалифицироваться в резервные гонщики — «Ред Булл» или
Гонки на выносливость
Очевидно, надо изучать и варианты за пределами Формулы-1. На ум сразу приходит «СМП Рейсинг», как раз выставляющая в WEC новенький прототип в головной категории LMP1. Но найдётся ли там место для Квята? Две вакансии почти на сто процентов заполнят Виталий Петров и Михаил Алёшин, отсутствие альтернатив в Ф-1 толкает туда же Сергея Сироткина, также СМП обкатывает собственных воспитанников Егора Оруджева иМатевоса Исаакяна, в резерве у программы есть и другие пилоты, уже участвовавшие, например, в «24 часах Ле-Мана».
Дополнительный вопрос: будет ли вестись поиск новой работы совместно с «Ред Булл» или уже «в свободном плавании». Первый вариант позволит легче найти место в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где даже
Формула-Е
Довольно традиционный путь для выходцев из Ф-1 — электрическая «формула». Многие пилоты Формулы-1 относятся к ней со скепсисом — но только до той поры, когда приходится искать себе место для выступлений. Подобрать лучшую альтернативу нелегко: популярность
DTM
Немецкий чемпионат — ещё одно популярное направление для пилотов Ф-1, но 2018 год — так себе момент для перехода в серию. Хотя можно попробовать добыть местечко в «Мерседесе» и затем уже вместе с ним перейти в
IndyCar
В Америке после ухода Алёшина освободилась «российская ниша» — а местные болельщики ценили и любили Михаила. Есть сразу три «но».
Пропуск сезона
Вполне возможен сценарий, при котором в ближайшее время мы не увидим Даниила в гонках. Сейчас Квят попробует договориться с «Уильямсом», а между тем самые лакомые места в других чемпионатах уже разобраны. Есть ли смысл идти куда попало, если переезд в Гроув не состоится? Логично перезарядиться ментально, прояснить контрактную ситуацию с «Ред Булл» и уже дальше двигаться вперёд. Пообщаться с «СМП Рейсинг», провести тесты в
Евгений Кустов