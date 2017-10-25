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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?

Даниил Квят официально получил от «Ред Булл» чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах.

Источник: Reuters

Успешное выступление на Гран-при США никак не повлияло на судьбу Даниила Квята: гонщиками «Торо Россо» в оставшихся Гран-при будут Пьер Гасли иБрендон Хартли. Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прямо заявил: он не видит для Квята будущего в Формуле-1. По крайней мере, под крылом австрийского концерна. Разбираемся, что теперь ждёт россиянина.

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Внезапный «Уильямс»

После финиша Гран-при США зоркие обитатели паддока заметили, как Квят общался с руководителем «Уильямса» Падди Лоу. Вряд ли британец интересовался, как именно россиянин пропустил вперёд Фелипе Массу. Разговор сразу породил предположения, что Квят может стать очередным претендентом на место напарника Лэнса Стролла — и это последний шанс россиянина остаться боевым пилотом Ф-1 в сезоне-2018.

Кто у Даниила в конкурентах? Фелипе Масса («Уильямс» явно не горит желанием продлевать контракт с ветераном, иначе давно сделал бы это), Пол ди Реста (никаких значимых достижений в Ф-1), Роберт Кубица (блестящий гонщик, но с травмированной рукой) и Паскаль Верляйн (бесспорный талант, поддержка «Мерседеса», но небольшой опыт и проигрыш Окону места в «Форс Индия»). При этом Верляйну и Квяту нет 25 лет, что приведёт к вопросам от титульного спонсора «Мартини». Впрочем, Лоу уже заверил: это вопросы решаемые.

Скажем прямо: если Кубица в порядке, то ехать должен однозначно он. Если есть проблемы, то есть и шансы для Квята, чьим главным соперником видится Верляйн. Паскаля, в отличие от Даниила, не так болтало по Ф-1, но он не выступал даже в команде-середняке, не то что в топ-коллективе. Да, Квят проиграл внутрикомандную борьбу Сайнсу, но и Верляйн иногда смотрится медленнее Эрикссона, что ещё хуже. Вот только Паскаль — это скидка на моторы от «Мерседеса». Не станет ли этот фактор слишком привлекательным для Лоу и компании? Вариант с Даниилом здесь не самый очевидный, но имеет право на жизнь. Пока появилась информация, что «Уильямс» примет решение не раньше окончания сезона.

У Квята продолжает действовать контракт с «Ред Булл» (по информации самого россиянина, до конца 2019 года), но вряд ли «быки» будут вставлять палки в колёса и мешать Даниилу искать другое место в Ф-1. В конце концов, сэкономят на зарплате или компенсации за досрочное расторжение. Или даже прицепят небольшой логотип на «Уильямс» — на всякий случай.

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Формула-1 без места

Остаться в Формуле-1 в теории можно и без роли боевого пилота. Например, переквалифицироваться в резервные гонщики — «Ред Булл» или кого-то ещё. Иногда год работы третьим пилотом способен открыть дорогу к месту призового гонщика, но это скорее исключение, чем правило. Но попробовать можно. Например, в «Рено», если Сергей Сироткин не увидит смысла сидеть без гонок ещё год. Напомним, недавно партнёром «Рено Спорт» стала компания «Акронис», хорошо знакомая нам по «Торо Россо».

Гонки на выносливость

Очевидно, надо изучать и варианты за пределами Формулы-1. На ум сразу приходит «СМП Рейсинг», как раз выставляющая в WEC новенький прототип в головной категории LMP1. Но найдётся ли там место для Квята? Две вакансии почти на сто процентов заполнят Виталий Петров и Михаил Алёшин, отсутствие альтернатив в Ф-1 толкает туда же Сергея Сироткина, также СМП обкатывает собственных воспитанников Егора Оруджева иМатевоса Исаакяна, в резерве у программы есть и другие пилоты, уже участвовавшие, например, в «24 часах Ле-Мана».

Дополнительный вопрос: будет ли вестись поиск новой работы совместно с «Ред Булл» или уже «в свободном плавании». Первый вариант позволит легче найти место в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где даже топ-пилотам иногда требуется приводить с собой спонсоров — тем более на фоне ухода заводских команд.

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Формула-Е

Довольно традиционный путь для выходцев из Ф-1 — электрическая «формула». Многие пилоты Формулы-1 относятся к ней со скепсисом — но только до той поры, когда приходится искать себе место для выступлений. Подобрать лучшую альтернативу нелегко: популярность Ф-Е растёт, техника развивается, в чемпионат приходит всё больше производителей. В своё время в Формулу-Е из программы «Ред Булл» стремительно перескочил Жан-Эрик Вернь и продемонстрировал высокую скорость (скорее в квалификациях, чем в гонках). Одна проблема: составы команд на сезон-2017/18 практически сформированы, так что при этом варианте Квяту пришлось бы подождать целый год.

DTM

Немецкий чемпионат — ещё одно популярное направление для пилотов Ф-1, но 2018 год — так себе момент для перехода в серию. Хотя можно попробовать добыть местечко в «Мерседесе» и затем уже вместе с ним перейти в Формулу-Е. Но это чисто теоретические рассуждения, тем более никаких связей у Квята с немцами нет.

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IndyCar

В Америке после ухода Алёшина освободилась «российская ниша» — а местные болельщики ценили и любили Михаила. Есть сразу три «но». Во-первых, для выступлений в IndyCar нужен бюджет (тут вопрос к «Ред Булл»). Во-вторых, не факт, что самому Даниилу понравится вариант с выступлениями на овалах. В-третьих, при переезде в Америку Квяту придётся менять собственную тактику поведения с болельщиками и прессой: в IndyCar публичность невероятно важна.

Пропуск сезона

Вполне возможен сценарий, при котором в ближайшее время мы не увидим Даниила в гонках. Сейчас Квят попробует договориться с «Уильямсом», а между тем самые лакомые места в других чемпионатах уже разобраны. Есть ли смысл идти куда попало, если переезд в Гроув не состоится? Логично перезарядиться ментально, прояснить контрактную ситуацию с «Ред Булл» и уже дальше двигаться вперёд. Пообщаться с «СМП Рейсинг», провести тесты в Формуле-Е, попробовать заполучить место в одной из команд на «24 часа Ле-Мана»… И сформировать чёткую стратегию на будущее. Роман россиянина с Формулой-1, увы, грозит закончиться в ближайшее время, если уже не закончился. Квят — не первый и не последний, у кого в Ф-1 всё сложилось не совсем так, как хотелось. Но впереди у 23-летнего россиянина ещё длинная карьера.

Евгений Кустов

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