Петров: Менеджменту Квята будет непросто найти пилоту варианты остаться в «Ф-1»
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
В сентябре 2017 года «Торо Россо» объявила, что Квят уступит место в кокпите французскому пилоту Пьеру Гасли. Россиянин пропустил этапы чемпионата «Формулы-1» в Малайзии и Японии, но в США вернулся за руль «Торо Россо», поскольку команду покинул испанец Карлос
«Сейчас все зависит только от менеджеров Квята, которые работают непосредственно в “Формуле-1”, знают, есть ли свободные варианты войти в
«Но, нужно понимать, что когда результатов, неважно по какой причине, будь то поломка или еще
На вопрос, насколько Квят достоин продолжать выступать в «Формуле-1», Петров ответил: «Всегда сложно сказать, когда было много поломок и проблем, достоин ли пилот остаться в “Формуле-1” или нет. Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что не нахожусь в команде. Если бы находился и видел все результаты изнутри, мог бы реально оценить ситуацию. Исходя из таких данных, команда может знать о том, что пилот хороший, когда он даже результатов не показывает».