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13:30 (мск), источник: Р-Спорт

Петров: Менеджменту Квята будет непросто найти пилоту варианты остаться в «Ф-1»

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Менеджменту российского автогонщика Даниила Квята будет сложно найти пилоту варианты трудоустройства в какой-то из команд «Формулы-1» из-за ряда неудач, с которыми россиянин столкнулся в гонках нынешнего сезона, заявил агентству «Р-Спорт» бывший пилот «Формулы-1» россиянин Виталий Петров.

Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2017 года «Торо Россо» объявила, что Квят уступит место в кокпите французскому пилоту Пьеру Гасли. Россиянин пропустил этапы чемпионата «Формулы-1» в Малайзии и Японии, но в США вернулся за руль «Торо Россо», поскольку команду покинул испанец Карлос Сайнс-младший, ушедший досрочно в «Рено», а Гасли отправился участвовать в финальном этапе сезона японской «Супер-Формулы». В среду консультант компании Red Bull Хельмут Марко заявил, что Квят больше не вернется в команду «Торо Россо».

«Сейчас все зависит только от менеджеров Квята, которые работают непосредственно в “Формуле-1”, знают, есть ли свободные варианты войти в какую-то из команд в 2018 году. Мы знаем, что в “Уильямс” пока остаются неподписанными два пилота. Остается только вести переговоры, искать альтернативные варианты. Мне кажется, на самом деле Квят давно уже начал вести переговоры по 2018 году», — сказал Петров по телефону.

«Но, нужно понимать, что когда результатов, неважно по какой причине, будь то поломка или еще что-то, нет, то, соответственно, ему разговаривать с другими командами гораздо сложнее. Здесь нужна только работа менеджмента, а не самого Квята, потому что все-таки пилот должен ездить, а люди, которые занимаются менеджментом, должны искать какие-то варианты», — добавил эксперт.

На вопрос, насколько Квят достоин продолжать выступать в «Формуле-1», Петров ответил: «Всегда сложно сказать, когда было много поломок и проблем, достоин ли пилот остаться в “Формуле-1” или нет. Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что не нахожусь в команде. Если бы находился и видел все результаты изнутри, мог бы реально оценить ситуацию. Исходя из таких данных, команда может знать о том, что пилот хороший, когда он даже результатов не показывает».

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