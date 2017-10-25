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09:56 (мск), источник: ТАСС

Команда «Формулы-1» «Торо Россо» исключила возможность возвращения Квята

ТАСС, 25 октября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» не намерена возвращать в состав российского пилота Даниила Квята. Об этом сообщил советник гоночной программы «Ред Булл» Хельмут Марко, которого цитирует немецкое издание Autobild.

Источник: РИА "Новости"

«Торо Россо» является младшей командой «Ред Булла».

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Квят ранее был отстранен от двух гонок — в Малайзии и Японии, его место занял француз Пьер Гасли. Изначально предполагалось, что россиянин больше не будет выступать за команду, однако после Гран-при Японии пилот «Торо Россо» испанец Карлос Сайнс-младший перешел в «Рено», и на этап в США команда вернула в состав Квята. До завершения сезона пройдут Гран-при Мексики, Абу-Даби и Бразилии.

«Квят больше не вернется в команду, — заявил Марко. — Мы не видим его в команде в долгосрочной перспективе».

Прошлый сезон Квят начинал в команде «Ред Булл», но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой «Торо Россо». В результате Квят вернулся в итальянскую команду, в которой начинал карьеру в «Формуле-1» в 2014 году, а его место в «Ред Булле» занял голландец Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Квята в «Формуле-1» является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Предстоящий этап пройдет в Мексике с 27 по 29 октября.

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